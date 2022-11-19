Уночі Дніпропетровщина здригалась від ворожих атак: деталі обстрілів
Рашисти обстріляли з «Градів» три громади Нікопольщини
У ніч на суботу, 19 листопада, російські окупанти знову обстрілювали Дніпропетровщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Рашисти обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади Нікопольського району: Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Скерували на мирні міста та села понад 60 снарядів.
Постраждалих серед людей немає.
«Пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів ще уточнюються», – додав Резніченко.
Нагадаємо, увечері 18 листопада Запоріжжя зазнало ракетної атаки зі сторони російських окупантів. Снаряд влучив у промисловий об'єкт, на якому перебували цивільні
Нагадаємо, що за добу Збройні сили України відбили сотні атак рашистів.
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