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Уночі Дніпропетровщина здригалась від ворожих атак: деталі обстрілів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі Дніпропетровщина здригалась від ворожих атак: деталі обстрілів
У результаті обстрілів пошкоджені, зокрема, автівки
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Рашисти обстріляли з «Градів» три громади Нікопольщини

У ніч на суботу, 19 листопада, російські окупанти знову обстрілювали Дніпропетровщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Рашисти обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади Нікопольського району: Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Скерували на мирні міста та села понад 60 снарядів.

Постраждалих серед людей немає.

«Пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів ще уточнюються», – додав Резніченко.

Нагадаємо, увечері 18 листопада Запоріжжя зазнало ракетної атаки зі сторони російських окупантів. Снаряд влучив у промисловий об'єкт, на якому перебували цивільні

Нагадаємо, що за добу Збройні сили України відбили сотні атак рашистів.

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Теги: Дніпропетровщина обстріл окупанти війна росія

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