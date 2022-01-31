Польща готова передати Україні зброю

Військові Збройних сил восьмий рік захищають українські землі від російських окупантів

Військові Збройних сил восьмий рік захищають українські землі від російських окупантів

Йдеться про десятки тисяч боєприпасів та озброєння для протиповітряної оборони

Україна може отримати від Польщі оборонне озброєння на тлі зростання загрози наступу з боку Росії. Про це сьогодні повідомив голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох.

За його словами, рішення надати військову допомогу Україні ухвалили спільно з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Зокрема, йдеться про десятки тисяч боєприпасів та озброєння для протиповітряної оборони.

Солох зазначив, що пропозицію вже передали українській стороні, чекають на її відповідь. Він додав, що допомогу готові доставити в будь-який час.

Зазначається, що Польща також готова надати Україні гуманітарну допомогу, зокрема засоби, необхідні для евакуації населення та охорони здоров’я.

Крім того, Польща очікує напливу біженців з України у разі російського вторгнення.

Напередодні стало відомо, що Данія готова надати Україні зброю та військову техніку.

Наагадаємо також, що США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Така сама можливість розглядається керівництвом Албанії, Нідерландів, Федеративної Республіки Німеччина та Чеської Республіки.

Минулого тижня у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

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