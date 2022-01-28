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    США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю

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    Пентагон показав, яку зброю отримала Україна - США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю
    Пентагон показав, яку зброю отримала Україна
    фото: dvids та Міноборони України

    Військова допомога включає боєприпаси, засоби контрбатарейної боротьби, протитанкові засоби, стрілецьке озброєння тощо

    Сполучені Штати надають Україні військову допомогу у зв'язку із загрозою вторгнення РФ. У Міністерстві оборони анонсували до 45 авіарейсів зі зброєю від американської сторони. В Україну прибули вже чотири літаки.

    «Почалися постачання додаткової матеріально-технічної допомоги від США на суму $200 млн», – йдеться у матеріалі «РБК-Україна».

    Міноборони повідомляє, що військова допомога включає боєприпаси, засоби контрбатарейної боротьби, протитанкові засоби, стрілецьке озброєння тощо.

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    США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю
    США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю
    США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю
    США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю
    США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю
    США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю
    США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю

    Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

    Така сама можливість розглядається керівництвом Албанії, Нідерландів, Федеративної Республіки Німеччина та Чеської Республіки.

    Як відомо, 22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США. Вантаж включає летальну зброю, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

    А наступного дня в Україну прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більш ніж 80 тонн озброєння.

    25 січня Штати передали Україні 300 ракетних комплексів Javelin. Того ж дня в Україну прибув третій літак з військовою допомогою від США (відео). 26 січня прибув четвертий літак з військовою допомогою США.

    Згодом Пентагон показав, яку зброю отримала Україна (фото).

    Нагадаємо, протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги.

    Додамо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

    Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

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    Теги: США Міноборони літак Україна боєприпаси озброєння
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    США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю