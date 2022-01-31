Міністр оборони Резніков неприємно здивований позицією нового німецького уряду

«Якщо їхні колишні канцлери є членами наглядової ради «Газпрому», можливо, в цьому і закладена відповідь»

Німеччина продовжує блокувати постачання Україні озброєння через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency), оскільки наразі має досить потужну залежність від Російської Федерації. Таку думку в інтерв’ю виданню lb.ua висловив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Якщо їхні колишні канцлери є членами наглядової ради «Газпрому», можливо, в цьому і закладена відповідь: прагматизм перемагає ідеали, європейські, демократичні, ліберальні цінності. Ба більше, ми ж не говоримо, що Німеччина має нам щось продати чи подарувати. Ні. Просто перестаньте блокувати можливість публічно, легально, відкрито придбавати потрібні нам засоби захисту і зброю через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Це такий собі Amazone, куди ми наперед платимо гроші, а потім проходимо всі процедури перевірки», – зазначив очільник Міноборони.

Резніков нагадав, що у березні минулого року Німеччина, як член NSPA скористалася відповідним правом і письмово оголосила про припинення процедури надання Україні дозволу на придбання озброєнь.

«Німеччина блокувала для нас саме снайперські комплекси Barrett американського виробництва. Але її вихід з процедури мовчазної згоди призвів до блокування усього великого пакету наших потреб, включно з антидроновими рушницями литовського виробництва, необхідними для того, щоб блокувати роботу безпілотників, які засилають російські війська через лінію зіткнення в ОРДЛО і скидають з них гранати», – наголосив міністр.

На думку Олексія Резнікова, якщо припустити, що в німецькому політикумі «панує якась спокута за наслідками Другої світової війни», незрозуміло, чому вона не панує стосовно українського народу.

«Я здивований, що новий уряд не змінив своєї позиції щодо надання саме військово-технічної допомоги Україні», – підсумував Олексій Резніков.

Раніше міністр оборони прокоментував наміри Німеччини передати Україні 5 тис. захисних шоломів.

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