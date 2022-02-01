Прем'єр Польщі анонсував нові поставки зброї Україні

Україні планують передати безпілотні літальні апарати, «Громи» і боєприпаси

Польща планує передати Україні нове озброєння, зокрема, йдеться про польський переносний зенітно-ракетний комплекс «Грім». Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише «Польське радіо».

Також, за його словами, Україні планують передати безпілотні літальні апарати і боєприпаси.

Відповідаючи на запитання журналістів про плановані поставки, глава польського уряду повідомив, що мова йде «про боєприпаси, «Громи» і про різні типи безпілотників, які також призначені для оборони».

Крім того, глава бюро нацбезпеки заявив, що Польща передасть Україні снаряди для систем протиповітряної оборони.

До слова, сьогодні прем'єр-міністр Матеуш Моравецький відвідає Україну, щоб обговорити політику безпеки перед обличчям загрози російської агресії проти країни.

Також прем'єр Британії сьогодні прилетить до Києва. У столиці британський прем'єр проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також спільно з прем'єром Польщі може оголосити про новий формат співпраці Києва, Лондона та Варшави.

Напередодні глава МЗС України анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії».

«Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Тільки цього тижня у нас одночасно перебуватимуть три прем'єр-міністри трьох різних країн», – сказав Кулеба, уточнивши, що йдеться про прем'єрів Великої Британії, Нідерландів та Польщі.

А за тиждень відбудеться візит до України глав МЗС Німеччини та Франції, які відвідають Донбас.

Також Борис Джонсон заявив, що цього тижня Велика Британія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Нагадаємо також, що США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Така сама можливість розглядається керівництвом Албанії, Нідерландів, Федеративної Республіки Німеччина та Чеської Республіки.