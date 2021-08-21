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    Доба на Донбасі минула без втрат і порушень

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    Військові кажуть, що російські окупанти вже добу дотримуються режиму тиші - Доба на Донбасі минула без втрат і порушень

    Військові кажуть, що російські окупанти вже добу дотримуються режиму тиші

    Фото з відкритих джерел

    Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС

    Упродовж минулої доби та станом на ранок 21 серпня в районі ООС порушень режиму припинення вогню з боку окупантів не було.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Протягом минулої доби, 20 серпня, та станом на 7 годину ранку 21 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано», – йдеться у повідомленні.

    У штабі запевнили, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.

    Як повідомлялося, російські бойовики в Донбасі продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки. Зокрема, окупанти тримають з порушення лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки.

    Нагадаємо, на Донбасі 19 серпня в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

    Як повідомлялося, до Дня Незалежності України військовослужбовці, які дістали поранення в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, отримають грошові премії. Розмір залежить від ступеня тяжкості поранення і складатиме від 2,5 тис. до 10 тис. грн. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підписав відповідний наказ.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ наказ озброєння
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    Доба на Донбасі минула без втрат і порушень