Провести вибори у прифронтовій Донеччині і Луганщині наразі неможливо: заява ЦВК

Місцеві вибори поблизу лінії фронту на Донбасі цього року не відбудуться

Найближчим часом місцеві вибори в 10 тергромадах Донеччини і восьми тергромадах Лугаанщини не відбудуться

Центральна виборча комісія заявила про неможливість проведення місцевих виборів у Донецькій та Луганській областях.

«У зв’язку з тривалою збройною агресією Російської Федерації проти України, Донецька та Луганська обладміністрації – військово-цивільні адміністрації встановили неможливість забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей», — повідомили у пресцентрі ЦВК.

Як зазначили у відомстві, до переліку таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та вісім – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Раніше повідомлялось, що ЦВК цього тижня має прийняти рішення щодо виборів на сході України.

ЦВК очікувала висновки і рекомендації від влади Донеччини і Луганщинидо 19 серпня. Вже до 21 серпня комісія зобов'язана прийняти рішення про організацію проведення місцевих виборів.