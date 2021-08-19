Бойовики на Донбасі вбили українського військового
Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню
На Донбасі 19 серпня в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Про це повідомляє штаб ООС.
Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, у напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Кримського противник стріляв з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Нью-Йорка ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, минулої доби було 3 обстріли.
Поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Як раніше повідомлялося, російські бойовики в Донбасі продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки. Зокрема, окупанти тримають з порушення лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки.