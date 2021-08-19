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    Бойовики на Донбасі вбили українського військового

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    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Бойовики на Донбасі вбили українського військового
    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь
    Фото: штаб ООС/Facebook

    Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню

    На Донбасі 19 серпня в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Про це повідомляє штаб ООС.

    Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

    Зокрема, у напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

    Біля Кримського противник стріляв з мінометів 120-го калібру.

    Неподалік Нью-Йорка ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    Крім того, минулої доби було 3 обстріли.

    Поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

    Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

    Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Як раніше повідомлялося, російські бойовики в Донбасі продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки. Зокрема, окупанти тримають з порушення лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас війна озброєння
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    Бойовики на Донбасі вбили українського військового