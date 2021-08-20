Поранені у зоні ООС військові отримають премії до Дня Незалежності
Бійцям виплатять до 10 тисяч гривень
До Дня Незалежності України військовослужбовці, які дістали поранення в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, отримають грошові премії.
Розмір залежить від ступеня тяжкості поранення і складатиме від 2,5 тис. до 10 тис. грн. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підписав відповідний наказ, повідомив Генштаб ЗСУ.
Він наголосив, що саме завдяки військовим ми маємо можливість урочисто святкувати 30-річчя незалежності.
«Зрозуміло, що жодні гроші не повернуть людям здоров’я. Це лише свідчення підтримки командування та поваги до подвигу наших військовослужбовців, турботи про них», – сказав генерал-полковник.
Премії виплачуються відповідно до дисциплінарного статуту Збройних сил України та наказу Міноборони Про бюджетну політику МО України на 2021 рік.
Нагадаємо, Кабінет міністрів з 1 липня 2021 року встановив надбавки до пенсій 400 тисяч колишніх поліцейських та військових, однак ці гроші виплатять у серпні.