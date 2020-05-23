Резніков назвав головну умову реінтеграції Донбасу



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Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков

Резніков зазначив, що спочатку Україна має отримати контроль над східною ділянкою кордону

Реінтеграція окупованих територій можлива лише за відсутності ризиків для територіальної цілістності України.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Резніков зазначив, що спочатку Україна має отримати контроль над східною ділянкою кордону

За його словами, реінтеграція Донбасу має бути безпечною.

«Коли я говорю про міністерство, яке очолюю, я сьогодні наполягаю на тому, щоб воно звучало не просто як «міністерство реінтеграції окупованих територій», а додаю дуже важливе слово. Мова йде про безпечну реінтеграцію. Безпечна реінтеграція означає одне: будь-яке звільнення територій і їх повернення можливе тільки при відсутності ризиків для територіальної цілісності України щодо втрати її суверенітету. Тільки за таких умов відбудеться безпечна реінтеграція. А це спочатку кордон, а потім вибори», - заявив Резніков.

На його думку, Росію не цікавлять питання Донбасу, оскільки вони взяли звідти усе, що можна було забрати.

«Вони абсолютно не опікуються Донбасом, вони повивозили звідти обладнання з заводів, закривають там шахти. Їх цілий перелік є. На сьогодні видобуток вугілля на 33% зменшився на тимчасово окупованому Донбасі. Вони перестали давати квоти для того, щоб це вугілля продавали на ТЕЦ, бо від цього страждають російські виробники вугілля, збільшують заборгованості по зарплатах», - сказав він.

Резніков також заявив, що російські війська необхідно вивести з ОРДЛО протягом найближчих двох місяців, щоб у жовтні 2020 року на тимчасово окупованій частині Донбасу відбулися місцеві вибори за українським законодавством.

Нагадаємо, 5 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив новий склад української делегації для участі у тристоронній контактній групі. Очолює українську делегацію раніше колишній президент Леонід Кучма, що «має забезпечити наступність і непорушність українських позицій».