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    Події в Україні

    Донеччина: окупанти вгатили ракетою в храм, де ховалися близько 100 ченців (відео)

    Через ракетний удар храм зруйновано - Донеччина: окупанти вгатили ракетою в храм, де ховалися близько 100 ченців (відео)
    Через ракетний удар храм зруйновано
    фото: МВС України

    Правоохоронцям, військовим та місцевій теробороні вдалося вмовити людей виїхати у більш безпечне місце

    Окупанти завдали авіаудару по храму в селі Богородичне Донецької області. У підвалах будівлі ховалися близько 100 служителів церкви, яких згодом евакуювали українські правоохоронці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

    «Окупанти нанесли авіаудар по храму у селі Богородичне, у підвалі якого жили й укривалися близько 100 служителів церкви – черниці, ченці та діти. Скит на честь ікони Божої Матері «всіх скорботних Радість» Святогірської лаври було зруйновано. Люди, на щастя, не постраждали», – сказано у повідомленні відомства.

    Після цього правоохоронцям, військовим та місцевій теробороні вдалося вмовити людей виїхати у більш безпечне місце. Евакуаційним транспортом правоохоронці вивезли більше 40 жінок, 20 дітей та чоловіків.

    Також були евакуйовані п’ятеро людей з інвалідністю – мешканців села, які не в змозі були вибратися самостійно.

    Раніше повідомлялося, що росіяни знищили заклад культури на Донеччині – музичну школу у Святогірську. Вона потрапила під обстріл 21 травня вдосвіта і зруйнована вщент.

    За даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

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    Теги: росія окупанти США діти війна Донеччина обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Донеччина: окупанти вгатили ракетою в храм, де ховалися близько 100 ченців (відео)