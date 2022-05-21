Донеччина: окупанти вгатили ракетою в храм, де ховалися близько 100 ченців (відео)

Правоохоронцям, військовим та місцевій теробороні вдалося вмовити людей виїхати у більш безпечне місце

Окупанти завдали авіаудару по храму в селі Богородичне Донецької області. У підвалах будівлі ховалися близько 100 служителів церкви, яких згодом евакуювали українські правоохоронці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«Окупанти нанесли авіаудар по храму у селі Богородичне, у підвалі якого жили й укривалися близько 100 служителів церкви – черниці, ченці та діти. Скит на честь ікони Божої Матері «всіх скорботних Радість» Святогірської лаври було зруйновано. Люди, на щастя, не постраждали», – сказано у повідомленні відомства.

Після цього правоохоронцям, військовим та місцевій теробороні вдалося вмовити людей виїхати у більш безпечне місце. Евакуаційним транспортом правоохоронці вивезли більше 40 жінок, 20 дітей та чоловіків.

Також були евакуйовані п’ятеро людей з інвалідністю – мешканців села, які не в змозі були вибратися самостійно.

Раніше повідомлялося, що росіяни знищили заклад культури на Донеччині – музичну школу у Святогірську. Вона потрапила під обстріл 21 травня вдосвіта і зруйнована вщент.

За даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

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