Повинні ухвалити важливе рішення щодо зброї: Зеленський анонсував «Рамштайн-2»

Росія на різних рівнях погрожує тим чи іншим державам, намагаючись завадити передачі Україні MLRS

Президент Володимир Зеленський очікує, що за результатами другої зустрічі країн-партнерів у тому складі, у якому вони збиралися на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, запланованої на 23 травня в онлайн-форматі, Україні нададуть необхідну зброю для захисту своїх територій, зокрема американські реактивні системи залпового вогню MLRS.

Він сказав про це, відповідаючи на запитання представників ЗМІ за результатами переговорів із прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Києві 21 травня.

«Скажу чесно, у нас є великі очікування. Я б назвав це довгоочікуваним процесом. Ми вдячні за велику військову підтримку, яку надають ті чи інші держави. Ми очікуємо позитиву щодо постачання MLRS. У мене немає секретів, ми звертаємося до всіх країн – від США до кожної європейської держави щодо MLRS, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію», – цитує голову держави його пресслужба.

Тим країнам, які бояться надавати Україні системи MLRS, бо вважають, що Київ піде в наступ на РФ, Володимир Зеленський нагадав, що нині війна триває на українській території, і Донбас не перестав бути частиною України після того, як там почали видавати російські паспорти.

«Це наші території, і ми йдемо крок за кроком, щоб звільняти їх. Ми не можемо заплатити ціну в десятки, сотні тисяч людей. Тому просимо нам допомогти. У деяких країн (це озброєння – ред.) просто стоїть, а для нас це виживання, ці системи MLRS», – сказав Зеленський.

За його словами, українській стороні відомо, що Росія на різних рівнях погрожує тим чи іншим державам, намагаючись завадити передачі Україні згаданих систем. Президент України закликав країни не боятися і об’єднуватися, бо саме цього насправді боїться Росія.

«Нам дуже потрібна ваша предметна допомога», – наголосив голова держави.

21 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги на $40 млрд. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої країни.

Байден після позитивного голосування Сенату за пакет допомоги для України анонсував передачу нашій державі додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання

9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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