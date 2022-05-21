Святогірськ: росіяни вщент зруйнували музичну школу (фото, відео)

У 2016 році уряд Японії допоміг громаді відремонтувати цю школу

Росіяни знищили заклад культури на Донеччині – музичну школу у Святогірську. Вона потрапила під обстріл 21 травня вдосвіта і зруйнована вщент.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«У 2016 році уряд Японії допоміг нам відремонтувати цю школу – то була частина проєкту «Сприяння стабілізації громад на Донбасі». Росіяни ж перетворили її на руїни. Я вдячний народу Японії та всім нашим союзникам, які роками допомагали відбудовувати Донеччину. Відбудуємо і тепер!», – написав Кириленко.

Нагадаємо, на Донеччині росіяни ведуть обстріли по всій лінії фронту від Мар’їнської до Лиманської громади. За добу в області пошкоджено 27 житлових будинків та вісім споруд цивільної інфраструктури. У Мар’їнській громаді ворог обстріляв школу в Єлизаветівці. Під мінометний обстріл потрапила Красногорівка, більша частина міста знеструмлена.

Під обстрілом знову Авдіївській коксохімічний завод та житлові квартали міста. На Світлодарському напрямку було пошкоджено електропостачання до Новолуганського, але на вечір фахівці його вже відновили. У Торецькій громаді під вогнем – Нью-Йорк та Суха Балка. За добу в області троє загиблих, четверо поранених.

За даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

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