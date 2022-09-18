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Допитували з мішком на голові: мешканець Балаклії розповів про російський полон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Допитували з мішком на голові: мешканець Балаклії розповів про російський полон
Віктор Іллінський провів у ворожих застінках 11 днів
фото: t.me/spravdi

Підчас полону Віктор бачив чоловіків з вибитими зубами та переломами

Мешканець Балаклії 72-літній Віктор Іллінський провів у ворожих застінках 11 днів. Історію чоловіка розповідає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Причиною міг бути бізнес, яким він займався – автомобілями класу люкс, вважає чоловік. Віктора добре знали в місті, хтось міг на нього навести. Хоча більшу частину своїх статків йому довелося витратити на лікування доньки-інваліда.

За словами Віктора, його викрали співробітники ФСБ. Попри те, що на допитах з нього ніколи не знімали мішок, він не бачив, хто саме його допитував, це їхній стиль – викрадати таємно, не повідомляючи нікому про затримання.

Підчас полону Віктор бачив чоловіків з вибитими зубами та переломами, всіх в крові. Також він розповів про те, що там 84 дні тримали 69-річного чоловіка, фотографа Анатолія Гарагатого, якого змушували знятися в пропагандистському ролику: наче він зустрічає росіян з триколором, вітає їх, як визволителів та прославляє Путіна.

Анатолій відмовився категорично. Тому пробув рекордний термін у полоні.

Нагадаємо, в Ізюмі слідство ексгумувало тіло цивільного чоловіка зі слідами тортур. У нього, повідомив судмедексперт після візуального огляду, були зв’язані руки за спиною та відрізані геніталії.

Також Міністерство охорони здоров'я повідомило, як діяти людині після звільнення територій, як підтримати близьких та впоратися з пережитим досвідом окупації та полону. 

Теги: Балаклія стиль чоловік полон бізнес

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