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Окупанти, які хочуть здатися в полон, можуть скористатися гарячою телефонною лінією

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти, які хочуть здатися в полон, можуть скористатися гарячою телефонною лінією
Україна потребує поповнення обмінного фонду
фото з відкритих джерел

Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій

Для військовослужбовців Російської Федерації, які бажають безпечно здатись у полон, запустили цілодобову гарячу телефонну лінію. Про це Координаційний штаб з питань із питань поводження з військовополоненими повідомив у Telegram.

«У рамках роботи Координаційного штабу запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх родин. Це продовження державного проєкту, призначеного інформувати російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя», – ідеться у повідомленні. 

Проєкт «Хочу жить» покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам. 

Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним і близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.

Інформація про здачу в полон доступна російською у Telegram-каналі «Хочу жить»

Нагадаємо, російські окупанти хочуть здатись в полон та самостійно телефонують в штаб з питань військовополонених. Під час телефонної розмови з’ясовують умови та порядок дій, які для цього треба виконати. 

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Теги: окупанти полон Україна Telegram

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