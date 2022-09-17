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Як діяти після деокупації населеного пункту: поради МОЗ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як діяти після деокупації населеного пункту: поради МОЗ
Громадянам, які пережили окупацію, варто контактувати з іншими людьми, у яких був подібний досвід
фото з відкритих джерел

Якщо протягом двох-трьох тижнів стан тривоги не проходить, зверніться до місцевих психологів

Міністерство охорони здоров'я повідомило, як діяти людині після звільнення територій, як підтримати близьких та впоратися з пережитим досвідом окупації та полону. 

«Життя в окупації – дуже складний досвід, який може мати низку наслідків для психологічного стану людини», – йдеться в повідмоленні.

Зазначається, що після деокупації вашого населеного пункту або звільнення з полону, слід звернути увагу на певні моменти.

1. Подбайте про першочергові потреби: свою фізичну безпеку, наявність харчів, питної води тощо. Відновіть свій режим сну. Дайте знати про свої потреби державним структурам та гуманітарним організаціям, щоб вони могли вчасно забезпечити вас необхідним.

2. Пройдіть медичне обстеження у сімейного лікаря, працівників мобільних бригад або будь-якого іншого доступного фахівця. Тривале зневоднення, недоїдання, недосип, постійний стрес і пережиття травм та втрат можуть мати негативні наслідки для вашого фізичного здоровʼя. Дотримуйтеся рекомендацій лікаря. За неможливості візиту зверніться по безоплатну медичну консультацію до контакт-центру МОЗ України за номером 0 800 60 20 19.

3. Уникайте вживання алкоголю. Попри ілюзію, що він допоможе забути жахіття або підняти настрій, його ефект є тимчасовим. Усі почуття повернуться з новою силою, виникне бажання вживати алкоголь повторно, і зросте ризик розвинути залежність. Це ж стосується інших речовин – тютюну, марихуани тощо.

4. Звʼяжіться з близькими, друзями, родичами, дайте їм знати, що ви живі, обговоріть із ними свій досвід, поділіться своїми переживаннями та почуттями. Якщо ви боїтеся, що ваші розповіді можуть їх травмувати, запитайте у них, чи вони готові почути все, що відбувалося. Найімовірніше, ви отримаєте ствердну відповідь.

5. Контактуйте з іншими людьми, які пережили подібний досвід, наприклад, із сусідами. Поділіться з ними своїми переживаннями, досвідом пережитого. Підтримка від тих, хто має схожий досвід, може бути дуже важливою. Крім того, ви можете поділитися інформацією про лінії підтримки, можливості отримати гуманітарну допомогу, розкладом мобільних амбулаторій тощо. 

 6. Будьте готові до змін у психічному стані: зазвичай, після кількох днів полегшення може прийти стан спустошення, виснаження, перевтоми. Це цілком природна реакція на надмірний стрес, у якому ви були весь цей час. Організму треба дати час і можливість відновитися.

7. Зверніться по психологічну допомогу. Якщо протягом двох-трьох тижнів стан виснаження, пригніченості, тривоги не проходить, зверніться до місцевих психологів, мобільних команд, на лінію психологічної підтримки Національної психологічної асоціації (єдиний номер з України 0-800-100-102 працює з 10:00 до 20:00 години без вихідних, усі дзвінки безоплатні) або на інші «гарячі лінії». Більше контактів подаємо нижче.

8. Розпізнайте ПТСР. Після пережитого досвіду ви можете мати ознаки посттравматичного стресового розладу (ПТСР): небажані спогади, думки, почуття, що зринають у пам’яті без вашого бажання, прагнення уникати певних місць, подій, людей, які повʼязуються з пережитим досвідом, надмірна тривога, реактивність на певні звуки, запахи тощо. В цьому випадку обов’язково зверніться до фахівців із психічного здоров’я. ПТСР є розладом, що лікується!

9. Зупиняйте почуття провини. Ви можете відчувати злість та ненависть, огиду тощо. Усі негативні емоції, спрямовані на ворога й окупанта, є природними і мають право на існування. Втім, якщо ви маєте почуття провини, слід його зупиняти. У тому, що з вами сталося, винен ворог. Саме на нього й слід спрямовувати ваші почуття.

«Гарячі лінії» безоплатних консультацій:

  • урядова «гаряча лінія» – 15-45;
  • номер організації «Людина в біді» – 0-800-210-160 (цілодобово);
  • телефон довіри Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги у разі станів душевної кризи – (044) 456-17-02, (044) 456-17-25 (цілодобово);
  • лінія емоційної підтримки МОМ – 0-800-211-444 (з 10:00 до 20:00 щодня);
  • лінія запобігання самогубствам Ukraine LifeLine – 7333.

Нагадаємо, сьогодні Нацгвардійці повідомили про звільнення селища Діброва на Донеччині.

Теги: окупанти війна звільнення ворог тривога

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