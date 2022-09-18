В Ізюмі знайшли тіло чоловіка, якому рашисти відрізали геніталії

Особа закатованого та його вік поки не встановлені

В Ізюмі слідство ексгумувало тіло цивільного чоловіка зі слідами тортур. У нього, повідомив судмедексперт після візуального огляду, були зв’язані руки за спиною та відрізані геніталії. Про це повідомляє видання Ґрати.

Особа чоловіка та його вік на даний момент не встановлені. Тіло було у могилі з номером 91.

Нагадаємо, на околиці Ізюму виявили поховання майже з 500 могил. В основному в них поховані цивільні, які загинули в період окупації російською армією. Виявили також братську могилу із тілами 17 українських військових. Слідство встановлює їхні особи.

Окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня.

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі. Як повідомлялося, окупанти «тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео).