Окупанти на Харкіщині катували та тримали у полоні іноземних студентів, – президент

Катувань зазнали семеро громадян Республіки Шрі-Ланка

Російські військові у Харківській області тримали у полоні іноземних студентів. Про це під час відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, катувань зазнали семеро громадян Республіки Шрі-Ланка, студенти Куп'янського медичного коледжу.

«Знайдено застінки, в яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, в яких тримали людей – навіть іноземців. Зокрема, семеро громадян Республіки Шрі-Ланка, студенти Куп'янського медичного коледжу. Ще в березні їх захопили російські солдати і згодом утримували цих людей у підвалі. Тільки тепер, після звільнення Харківської області, ці люди були врятовані, їм надається медична допомога», – наголосив президент.

Він також повідомив, що продовжується ексгумація тіл на місці масового поховання біля Ізюма. На цей час встановлено понад 440 могил. Про кількість похованих там людей ще рано говорити, слідчі дії продовжуються.

«Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей… Ба більше, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги. Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цей час на Харківщини», – зазначив Зеленський.

Також гарант пообіцяв надати повний доступ журналістів до звільненої території та всіх місць знущання з людей.

«Ми забезпечимо повний доступ журналістів до звільненої території та всіх місць знущання з людей. Ми дамо такий доступ, який дасть змогу повідомити світу, що рашизм має бути засуджений», – додав очільник держави.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після вигнання російських окупантів було знайдено понад 400 могил.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що в Ізюмському районі Харківщино знайдено п’ять кладовищ, де поховані вбиті рашистами цивільні та військові.

Згодом російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.