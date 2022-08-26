Другий енергоблок Запорізької АЕС підключили до мережі
В Енергоатомі підкреслили, що зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає
Сьогодні, 26 серпня, о 21:15 другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Про це повідомила пресслужба Енергоатому.
«Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії», – йдеться у повідомленні.
В Енергоатомі підкреслили, що зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.
Нагадаємо, сьогодні вдень один з енергоблоків ЗАЕС під'єднали до мережі. Вона вже виробляє електроенергію для потреб України.
Зауважимо, що шестиреакторна ЗАЕС зазвичай мали чотири зовнішні лінії електропередач. Проте три з них були втрачені раніше через окупацію обʼєкта. У МАГАТЕ нагадали, що в разі втрати зовнішнього живлення, ЗАЕС має дизель-генератори для забезпечення резервного живлення.
Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.
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