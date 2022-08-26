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Другий енергоблок Запорізької АЕС підключили до мережі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Другий енергоблок Запорізької АЕС підключили до мережі
На Запорізькій атомній електростанції до мережі підключили другий енергоблок
фото з відкритих джерел

В Енергоатомі підкреслили, що зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає

Сьогодні, 26 серпня, о 21:15 другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

«Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії», – йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі підкреслили, що зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.

Нагадаємо, сьогодні вдень один з енергоблоків ЗАЕС під'єднали до мережі. Вона вже виробляє електроенергію для потреб України.

Зауважимо, що шестиреакторна ЗАЕС зазвичай мали чотири зовнішні лінії електропередач. Проте три з них були втрачені раніше через окупацію обʼєкта. У МАГАТЕ нагадали, що в разі втрати зовнішнього живлення, ЗАЕС має дизель-генератори для забезпечення резервного живлення.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.

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