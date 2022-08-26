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МАГАТЕ отримало гарантії безпеки на Запорізькій АЕС від Росії та України 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
МАГАТЕ отримало гарантії безпеки на Запорізькій АЕС від Росії та України 
ЗАЕС під контролем ворога від початку березня 
фото з відкритих джерел

Окупанти вже створюють перешкоди для відвідування станції 

МАГАТЕ та Франція отримали отримали гарантії безпеки від Росії та України для місії на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією російських військ. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон в коментарі журналістам під час візиту в Алжир.

«Ми вчора зустрічалися з гендиректором МАГАТЕ, також днями я говорив з президентами Зеленським і Путіним. Ми отримали гарантії безпеки від української та російської сторони», – сказав Макрон.

Він зазначив, що тепер на Запорізькій АЕС може бути розгорнута незалежна місія МАГАТЕ, яка буде захищена.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ заявило, що направить на захоплену російськими солдатами Запорізьку АЕС місію. 

Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень. У той же час радник міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що окупанти вже створюють перешкоди для відвідування станції.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду місії експертів агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС у зв’язку з повідомленнями про від’єднання її від зовнішньої діючої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Зазначимо, що 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». Сьогодні Запорізька АЕС знову була підключена до мережі України.

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ «Дніпровська». При цьому всі генератори відключені. Всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.

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Теги: АЕС МАГАТЕ

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