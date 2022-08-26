Боремося за безпеку Запорізької АЕС: звернення Зеленського (відео)

Українські дипломати продовжують у щоденному режимі боротися за безпеку для Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Українські дипломати й наші партнери продовжують у щоденному режимі боротися за безпеку для Запорізької АЕС. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

«Українські дипломати й наші партнери продовжують у щоденному режимі боротися за безпеку для Запорізької АЕС. І сьогодні я хочу подякувати й усім тим, хто мобілізує реакцію світу на російський радіаційний шантаж, і всім нашим атомникам, усім нашим енергетикам, чия професійність зараз в прямому сенсі слова рятує і Україну, і Європу, коли вони долають наслідки російського терору на станції», – заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що станом на цей день уже можна робити перші висновки про порятунок багатьох країн від продовольчої кризи. Завдяки початку експорту українського продовольства, росія не змогла загострити кризу до реального голоду.

Наразі вже експортували перший від 24 лютого мільйон агропродукції з трьох українських портів у Чорному морі.

«Українське зерно й сам факт того, що запрацював наш напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи, не допускають катастрофічного дефіциту. Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки. Цей експорт не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян – це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній і державного бюджету і, що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році. Це справді важливий результат для України, для Чорноморського регіону і всього світу. І я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи. І наголошую, що це повна відповідальність партнерів – не допускати будь-яких російських провокацій і зриву експорту», – підкреслив глава держави.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.