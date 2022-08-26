Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 

Місія може завітати 29 серпня

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію може відбутися в понеділок, 29 серпня 2022 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на учасників переговорів пише, що візит готується на початку наступного тижня. Очікується, що на ЗАЕС доставлять запасні частини, прилади радіаційного контролю та інші життєво важливі матеріали.

Два джерела відзначають, що місія «майже напевно» відвідає атомну станцію на початку наступного тижня. Приготування йдуть повним ходом. Інший співрозмовник уточнив, що поки візит заплановано на 29 серпня.

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом».

Раніше МАГАТЕ заявило, що направить на захоплену російськими солдатами Запорізьку АЕС місію. Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень. У той же час радник міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що окупанти вже створюють перешкоди для відвідування станції.

26 серпня стало відомо, що МАГАТЕ та Франція отримали отримали гарантії безпеки від Росії та України для місії на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією російських військ.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду місії експертів агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС у зв’язку з повідомленнями про від’єднання її від зовнішньої діючої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Зазначимо, що 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». Сьогодні Запорізька АЕС знову була підключена до мережі України.