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Дружина козака Гаврилюка, якого поховала роспропаганда, спростувала його загибель

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дружина козака Гаврилюка, якого поховала роспропаганда, спростувала його загибель
фото з відкритих джерел

Наразі Гаврилюк перебуває у Коломиї 

Інформація про загибель під Бахмутом депутата VII скликання Михайла Гаврилюка, більш відомого як козак Гаврилюк, не відповідає дійсності. Про це повідомила дружина Гаврилюка Ярина.

«Друзі, з Михайлом усе добре. Він живий. Це ще одна яскрава демонстрація того, що телеграм-канали – це зло», – написала Ярина.

Також у коментарі ТСН.ua хрещений батько дружини Гаврилюка Мирослав підтвердив, що з ексдепутатом усе добре. «Михайло живий! Я тільки що, після вашого дзвінка зателефонував йому. Він не загинув, читає новини про свою загибель. Він не встиг би загинути, тому що в суботу ми пили коньяк. Михайло зараз в Коломиї», - розповів чоловік.

Згодом і сам козак Гаврилюк відреагував на фейки про свою загибель. «Спішу втішити тих, хто сумував, і розчарувати тих, хто радів. Я живий. Не дочекаються. Дякую за турботу всім, хто хвилювався. Я це дуже ціную. Напевно, мусимо зробити висновки щодо нашої інформаційної гігієни», – написав Гаврилюк.

Уточнимо, що 31 грудня на фронті дійсно загинув козак Гаврилюк, але не Михайло, а Володимир. Чоловік родом з Вінниччини і візуально дуже схожий на Михайла Гаврилюка. Про смерть повідомила його дружина.

Нагадаємо, новину про «загибель» козака Гаврилюка активно поширили російські пропагандисти, згодом низка українських Telegram-каналів, та навіть колишній народний депутат Ігор Мосійчук.  

Дружина козака Гаврилюка, якого поховала роспропаганда, спростувала його загибель фото 1

Раніше повідомлялося, що у боях під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу Євген Колесніченко.

Нагадаємо, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

Теги: батько Бахмут ворог дружина чоловік Михайло Гаврилюк козак Ігор Мосійчук депутат

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