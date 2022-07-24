Дружина солдата Луценка показала, хто чекає на нього вдома (відео)

Ірина поділилася милими сімейними моментами

Дружина колишнього генерального прокурора, а нині бійця територіальної оборони Юрія Луценка, Ірина, поділилася милим сімейним відео. На своїй сторінці у Facebook вона показала, як годує найменшу онуку.

«Давай, діду, перемагайте тих орків і повертайся додому знайомитися з меншою онукою. Снідали сьогодні з нею. Ну, що я тобі скажу. Спокійна як мама Настя, їсть як тато Сашко, губи як у мене. Гарнюща як усе наше сімейство разом. Їсть впевнено і зі смаком. Не спішить і смакує як справжня Українка», – підписала відео Ірина Луценко.

Друга донечка у сина Луценка Олександра та його дружини Анастасії народилася 9 травня. Дівчинку назвали Валерією. Як відомо, у Луценків уже є трирічна онука Олександра.

Нагадаємо, раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як разом із побратимами проводить дозвілля на фронті. Нинішній стрілець батальйону тероборони розповів, що вояки потребують і «духовного боєкомплекту», а тому читають книги, подаровані одним із видавництв.

Також Луценко озвучив три сценарії ймовірного розвитку подій зі звільнення українських територій від окупантів.

Додамо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.