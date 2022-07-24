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  4. Дружина солдата Луценка показала, хто чекає на нього вдома (відео)
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    Події в Україні

    Дружина солдата Луценка показала, хто чекає на нього вдома (відео)

    Молодша онука Луценка народилася 9 травня&nbsp; - Дружина солдата Луценка показала, хто чекає на нього вдома (відео)
    Молодша онука Луценка народилася 9 травня 
    фото: скріншот із відео

    Ірина поділилася милими сімейними моментами

    Дружина колишнього генерального прокурора, а нині бійця територіальної оборони Юрія Луценка, Ірина, поділилася милим сімейним відео. На своїй сторінці у Facebook вона показала, як годує найменшу онуку.

    «Давай, діду, перемагайте тих орків і повертайся додому знайомитися з меншою онукою. Снідали сьогодні з нею. Ну, що я тобі скажу. Спокійна як мама Настя, їсть як тато Сашко, губи як у мене. Гарнюща як усе наше сімейство разом. Їсть впевнено і зі смаком. Не спішить і смакує як справжня Українка», – підписала відео Ірина Луценко.

    Друга донечка у сина Луценка Олександра та його дружини Анастасії народилася 9 травня. Дівчинку назвали Валерією. Як відомо, у Луценків уже є трирічна онука Олександра.

    Нагадаємо, раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як разом із побратимами проводить дозвілля на фронті. Нинішній стрілець батальйону тероборони розповів, що вояки потребують і «духовного боєкомплекту», а тому читають книги, подаровані одним із видавництв.

    Також Луценко озвучив три сценарії ймовірного розвитку подій зі звільнення українських територій від окупантів.

    Додамо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Дружина солдата Луценка показала, хто чекає на нього вдома (відео)