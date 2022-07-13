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    Політика

    Луценко з окопа нагадав українцям: лише три партії мають ідеологію

    Луценко переконаний, що саме за ідеологічними партіями &ndash; майбутнє - Луценко з окопа нагадав українцям: лише три партії мають ідеологію
    Луценко переконаний, що саме за ідеологічними партіями – майбутнє
    фото: Юрій Луценко/Facebook

    «Країну змінюють крупні партії»

    Значний прилив в Україні можуть мати тільки великі політичні партії, які мають чітку ідеологію. Таких партій в Україні наразі є три. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав колишній генпрокурор України Юрій Луценко, який воює на фронті з 25 лютого.

    «Лещенко, Садовий, Гройсман, клуб любителів Саакашвілі можуть сьогодні вести свою партію? Я не хочу їх образити, бо у вільній країні вони вільні робити, як вважають за потрібне. Але країну змінюють крупні партії», – зазначив Луценко.

    Колишній генпрокурор також вважає помилковою думку, що «Європейська Солідарність», яка виникла з уламків «Блоку Петра Порошенка», не є зараз впливовою партією.

    «ЄС» отримала другий результат на виборах. А всі, хто захотів змайструвати свій особистий маленький плотик і відчалив від корабля БПП, який знаходився у проблемній протитечії, на цих мілких плавзасобах і затонули», – сказав він.

    Луценко навів приклад великих європейських партій – вони конкурують між собою на могутніх ідеологічних принципах. Ідеологічними партіями, на його думку, на сьогодні є «ЄС», «Батьківщина» та «Свобода».

    «Ми маємо зрозуміти на прикладі тієї ж Європи: великі партії можуть змінювати лідера, мати різні внутрішні крила, з кимось об’єднуватись, але керують державою саме вони. Конкуруючи на могутніх ідеологічних принципах. Ідеологічними партіями на сьогодні є «ЄС», «Батьківщина» та, мабуть, «Свобода». «Слуги» знаходяться у чотирирічному пошуку своєї ідеології, регулярно її змінюючи. Незмінним є лише обличчя трутня народу Тищенка. І я впевнений, що саме за ідеологічними партіями – майбутнє. Щоправда, звичка наших виборців-агроельфів вірити у казки дає можливість жити непогано різним популістам», – зазначив політик.

    Колишній генпрокурор вважає успішною історію очолюваної ним раніше партії «Народна самооборона», яка злилася з великою «Нашою Україною» і пройшла до парламенту під брендом НУНС.

    «Це історія успіху. Замість проходу у парламент фракцією з 5-7% підтримки, ми обрали шлях об‘єднання. Якби не це, Янукович захопив би країну ще в 2007-му. А так НУНС з БЮТ вибили його з прем’єрства і показали людям, що є право на зміни, де їхні голоси визначають все», – пояснив він.

    Нагадаємо, раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як разом із побратимами проводить дозвілля на фронті. Нинішній стрілець батальйону тероборони розповів, що вояки потребують і «духовного боєкомплекту», а тому читають книги, подаровані одним із видавництв.

    Також Луценко озвучив три сценарії ймовірного розвитку подій зі звільнення українських територій від окупантів.

    Додамо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

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    Теги: Батьківщина Юрій Луценко Європейська солідарність Свобода партії Україна
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    Луценко з окопа нагадав українцям: лише три партії мають ідеологію