  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Луценко з окопа озвучив три сценарії розвитку війни в Україні
рус
    Політика

    Луценко з окопа озвучив три сценарії розвитку війни в Україні

    Юрій Луценко бачить три сценарії продовження війни - Луценко з окопа озвучив три сценарії розвитку війни в Україні

    Юрій Луценко бачить три сценарії продовження війни

    фото: Юрій Луценко/Facebook

    Луценко: «Бої на Донбасі у серпні-вересні дадуть відповідь на те, який варіант стане реальністю»

    Колишній генпрокурор України Юрій Луценко, який воює на фронті з 25 лютого, озвучив три сценарії ймовірного розвитку подій зі звільнення українських територій від окупантів. В інтерв’ю «Главкому» він наголосив, що подальші дії ЗСУ проясняться вже в серпні-вересні.

    «Зараз можна говорити про три варіанти подальшого розвитку подій. Перший – закріплення лінії розмежування, яка склалась фактично на сьогодні. Це – найгірший та недопустимий для нас варіант, бо росіяни тоді матимуть постійний плацдарм на правому березі. І неодмінно підуть далі. Другий варіант – звільнення нами Херсонщини і просування від Запоріжжя та Кривого Рогу аж до Перекопу. Це означатиме велику перемогу України.

    Третій варіант – звільнення всієї української території, включно з Донбасом та Кримом. З мого окопу цей варіант поки що виглядає бажаним, але фантастичним. Думаю, бої на Донбасі у серпні-вересні дадуть відповідь на те, який варіант стане реальністю», – зазначив Луценко.

    Він також підкреслив, що яким би шляхом не пішла Україна, питання членства в НАТО залишається дуже актуальним. «У будь-якому разі, нам важливо ще добитися членства у НАТО. Це єдиний спосіб убезпечити країну від нової війни», – наголосив Луценко.

    Раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як разом із побратимами проводить дозвілля на фронті. Нинішній стрілець батальйону ТРО розповів, що вояки потребують і «духовного боєкомплекту», а тому читають книги, подаровані одним із видавництв.

    Крім того, Луценко з окопа дорікнув Зеленському: «Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019-го».

    Також колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні на війні навчився готувати плов.

    Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

    Читайте також: Юрій Луценко: Маємо 150 нових Героїв України, а знаємо лише пса Патрона. Знаєте чому?
    Теги: росія Юрій Луценко окупанти Генпрокурор війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Луценко з окопа озвучив три сценарії розвитку війни в Україні