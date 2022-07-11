Луценко з окопа озвучив три сценарії розвитку війни в Україні

Луценко: «Бої на Донбасі у серпні-вересні дадуть відповідь на те, який варіант стане реальністю»

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко, який воює на фронті з 25 лютого, озвучив три сценарії ймовірного розвитку подій зі звільнення українських територій від окупантів. В інтерв’ю «Главкому» він наголосив, що подальші дії ЗСУ проясняться вже в серпні-вересні.

«Зараз можна говорити про три варіанти подальшого розвитку подій. Перший – закріплення лінії розмежування, яка склалась фактично на сьогодні. Це – найгірший та недопустимий для нас варіант, бо росіяни тоді матимуть постійний плацдарм на правому березі. І неодмінно підуть далі. Другий варіант – звільнення нами Херсонщини і просування від Запоріжжя та Кривого Рогу аж до Перекопу. Це означатиме велику перемогу України.

Третій варіант – звільнення всієї української території, включно з Донбасом та Кримом. З мого окопу цей варіант поки що виглядає бажаним, але фантастичним. Думаю, бої на Донбасі у серпні-вересні дадуть відповідь на те, який варіант стане реальністю», – зазначив Луценко.

Він також підкреслив, що яким би шляхом не пішла Україна, питання членства в НАТО залишається дуже актуальним. «У будь-якому разі, нам важливо ще добитися членства у НАТО. Це єдиний спосіб убезпечити країну від нової війни», – наголосив Луценко.

Раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як разом із побратимами проводить дозвілля на фронті. Нинішній стрілець батальйону ТРО розповів, що вояки потребують і «духовного боєкомплекту», а тому читають книги, подаровані одним із видавництв.

Крім того, Луценко з окопа дорікнув Зеленському: «Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019-го».

Також колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні на війні навчився готувати плов.

Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.