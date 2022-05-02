Луценко розповів, хто із відомих людей служить разом з ним у теробороні

Юрій Луценко несе службу в теробороні не тільки разом з котом, а і з колишнім колегами по залу засідань Верховної Ради

Батальйон тероборони, який захищає Миколаївську область, укомплектований українськими політиками та державними діячами

Колишній очільник Генпрокуратури Юрій Луценко несе службу в батальйоні тероборони пліч-о-пліч з іншими відомими в Україні діячами. Про це він розповів у інтерв’ю виданню «Цензор».

За словами Луценка, у його батальйоні тероборони несуть службу представники різноманітних структур та спільнот. «Є прокурори, працівники МВС, безліч майданівців, […] також кілька моїх колишніх сусідів по Лук’янівському СІЗО», – зазначив ексгенпрокурор.

Крім того, за словами Юрія Луценка, у батальйоні є і колишні депутати Верховної Ради. Прізвища екснардепів він не назвав, зате згадав інших відомих на регіональному та загальноукраїнському рівні персонажів.

Так, посаду командира роти, у якій служить сам Луценко, займає колишній заступник голови СБУ Павло Демчина.

«Бачу в сусідній роті колишнього депутата БПП Сергія Хланя від Миколаївщини», – згадав одного із ексдепутатів, який сам був нардепом трьох скликань.

В складі цього ж батальйону тероборони воює і ексголова Верховної Ради, колишній виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов.

Луценко додав, що, поки батальйон перебував у Києві, то в ньому ніс службу інший колишній спікер парламенту, Андрій Парубій. «Але тут є один нюанс: чинним депутатам заборонено вступати не тільки в ЗСУ, а й в тероборону. Тому він ніс службу як доброволець на блокпостах», – пояснив колишній очільник Генпрокуратури.

Нагадаємо, село Стоянка, в якому розташований будинок Луценків, також перебував під окупацією. Після звільнення території Київщини від російських окупантів, Юрій Луценко зміг знайти свого домашнього собаку Берна, якого переховували незнайомі люди у різних селах регіону.