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    Луценко розповів, хто із відомих людей служить разом з ним у теробороні

    Юрій Луценко несе службу в теробороні не тільки разом з котом, а і з колишнім колегами по залу засідань Верховної Ради - Луценко розповів, хто із відомих людей служить разом з ним у теробороні
    Юрій Луценко несе службу в теробороні не тільки разом з котом, а і з колишнім колегами по залу засідань Верховної Ради
    фото: «Цензор»

    Батальйон тероборони, який захищає Миколаївську область, укомплектований українськими політиками та державними діячами

    Колишній очільник Генпрокуратури Юрій Луценко несе службу в батальйоні тероборони пліч-о-пліч з іншими відомими в Україні діячами. Про це він розповів у інтерв’ю виданню «Цензор».

    За словами Луценка, у його батальйоні тероборони несуть службу представники різноманітних структур та спільнот. «Є прокурори, працівники МВС, безліч майданівців, […] також кілька моїх колишніх сусідів по Лук’янівському СІЗО», – зазначив ексгенпрокурор.

    Крім того, за словами Юрія Луценка, у батальйоні є і колишні депутати Верховної Ради. Прізвища екснардепів він не назвав, зате згадав інших відомих на регіональному та загальноукраїнському рівні персонажів.

    Так, посаду командира роти, у якій служить сам Луценко, займає колишній заступник голови СБУ Павло Демчина.

    «Бачу в сусідній роті колишнього депутата БПП Сергія Хланя від Миколаївщини», – згадав одного із ексдепутатів, який сам був нардепом трьох скликань.

    В складі цього ж батальйону тероборони воює і ексголова Верховної Ради, колишній виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов.

    Луценко додав, що, поки батальйон перебував у Києві, то в ньому ніс службу інший колишній спікер парламенту, Андрій Парубій. «Але тут є один нюанс: чинним депутатам заборонено вступати не тільки в ЗСУ, а й в тероборону. Тому він ніс службу як доброволець на блокпостах», – пояснив колишній очільник Генпрокуратури.

    Нагадаємо, село Стоянка, в якому розташований будинок Луценків, також перебував під окупацією. Після звільнення території Київщини від російських окупантів, Юрій Луценко зміг знайти свого домашнього собаку Берна, якого переховували незнайомі люди у різних селах регіону.

    Теги: росія Юрій Луценко окупанти війна Олександр Турчинов Україна окупація #stoprussia
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    Луценко розповів, хто із відомих людей служить разом з ним у теробороні