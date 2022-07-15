Луценко з окопа побачив, як у Києві постає український Лукашенко

На фронті всі політичні маневри Києва здаються дуже другорядними, каже Луценко

Колишній генпрокурор розкритикував деякі політичні маневри Банкової

За спиною Збройних сил України в країні вводять елементи лукашенківського авторитаризму. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній генпрокурор України Юрій Луценко, який воює на фронті з 25 лютого.

«Тут (на фронті, – ред.) всі політичні маневри Києва здаються дуже другорядними. Хоча інколи вони дуже бісять, як, наприклад, невипуск за кордон на міжнародну зустріч опозиційного Порошенка і мера Чернігова Атрошенка», – пояснив Луценко.

Нагадаємо, 27 травня п’ятий президент України Петро Порошенко вирушив у раніше анонсоване закордонне відрядження, але його не випустили з країни. Однопартійці Порошенка повідомили, що питань до прикордонників у них немає. Водночас хтось із влади прагне «не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО».

28 травня Порошенку вдруге відмовили у перетині державного кордону з Польщею. У партії зазначили, що всі запрошення були у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ та були підписані спікером українського парламенту.

Згодомо Порошенко відкрито звернувся до Зеленського, повідомивши, що 31 травня – 1 червня має запрошення на саміт Європейської народної партії. 30 травня Порошенка таки випустили з країни.

Крім того, міського голову Чернігова Владислава Атрошенка 19 червня не випустили до Польщі. Він пов’язав цю історію з конфліктом з одним із працівників Офісу президента. Згодом Атрошенко звернувся до Зеленського з проханням повпливати на політичну еліту, яка протягом війни намагається усунути його з посади мера

Як повідомлялося, Луценко з окопа нагадав українцям: лише три партії мають ідеологію. Колишній генпрокурор також вважає помилковою думку, що «Європейська Солідарність», яка виникла з уламків «Блоку Петра Порошенка», не є зараз впливовою партією.

Також Луценко озвучив три сценарії ймовірного розвитку подій зі звільнення українських територій від окупантів.