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    Події в Україні

    Луценко з окопа побачив, як у Києві постає український Лукашенко

    На фронті&nbsp;всі політичні маневри Києва здаються дуже другорядними, каже Луценко - Луценко з окопа побачив, як у Києві постає український Лукашенко
    На фронті всі політичні маневри Києва здаються дуже другорядними, каже Луценко
    фото: Юрій Луценко/Facebook

    Колишній генпрокурор розкритикував деякі політичні маневри Банкової

    За спиною Збройних сил України в країні вводять елементи лукашенківського авторитаризму. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній генпрокурор України Юрій Луценко, який воює на фронті з 25 лютого.

    «Тут (на фронті, – ред.) всі політичні маневри Києва здаються дуже другорядними. Хоча інколи вони дуже бісять, як, наприклад, невипуск за кордон на міжнародну зустріч опозиційного Порошенка і мера Чернігова Атрошенка», – пояснив Луценко.

    Нагадаємо, 27 травня п’ятий президент України Петро Порошенко вирушив у раніше анонсоване закордонне відрядження, але його не випустили з країни. Однопартійці Порошенка повідомили, що питань до прикордонників у них немає. Водночас хтось із влади прагне «не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО».

    28 травня Порошенку вдруге відмовили у перетині державного кордону з Польщею. У партії зазначили, що всі запрошення були у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ та були підписані спікером українського парламенту.

    Згодомо Порошенко відкрито звернувся до Зеленського, повідомивши, що 31 травня – 1 червня має запрошення на саміт Європейської народної партії. 30 травня Порошенка таки випустили з країни.

    Крім того, міського голову Чернігова Владислава Атрошенка 19 червня не випустили до Польщі. Він пов’язав цю історію з конфліктом з одним із працівників Офісу президента. Згодом Атрошенко звернувся до Зеленського з проханням повпливати на політичну еліту, яка протягом війни намагається усунути його з посади мера

    Як повідомлялося, Луценко з окопа нагадав українцям: лише три партії мають ідеологію. Колишній генпрокурор також вважає помилковою думку, що «Європейська Солідарність», яка виникла з уламків «Блоку Петра Порошенка», не є зараз впливовою партією.

    Також Луценко озвучив три сценарії ймовірного розвитку подій зі звільнення українських територій від окупантів.

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    Теги: росія Юрій Луценко окупанти Генпрокурор Європейська солідарність СБУ книги війна Олександр Турчинов партії Україна кордон окупація звільнення #stoprussia
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    Луценко з окопа побачив, як у Києві постає український Лукашенко