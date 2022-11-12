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У якому стані перебуває енергосистема Херсона: роз'яснення ДТЕК

Альона Боженко
glavcom.ua
У якому стані перебуває енергосистема Херсона: роз'яснення ДТЕК
Рашисти повністю знищили енергосистему Херсона
фото ілюстративне

Енергосистему у визволеному Херсоні мають намір відновити найближчим часом

Російські окупанти повністю знищили всю енергетичну систему Херсона. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає «Суспільне».

«Потрібно подивитися на ті регіони, де взагалі немає світла. Це сьогодні визволений Херсон. Там рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії», – сказав посадовець.

При цьому Сахарук пояснив, що після деокупації Київської області відновлення енергосистеми зайняло 30 днів.

За його словами, очікується, що стільки ж часу триватимуть і роботи на визволеній частині Херсонської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила публікувати інформацію, де саме відбуваються аварійні відключення електроенергії. Цю інформацію перестали публікувати з початком війни.

Додамо, 12 листопада, будуть планові відключення електроенергії у семи областях там у м. Києві. 

Теги: Херсон рашисти окупанти електроенергія

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