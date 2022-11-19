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Загроза блекауту: ДТЕК просить українців тимчасово виїхати з країни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загроза блекауту: ДТЕК просить українців тимчасово виїхати з країни
фото з відкритих джерел

Тимченко: «Економія або виїзд – це допомога іншим людям

Аби зменшити навантаження на енергомережі, українцям варто подумати про виїзд з країни на декілька місяців. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв’ю BBC.

«Якщо є можливість знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це дуже допоможе системі», – зазначив Тимченко.

За словами гендиректора ДТЕК, російські атаки пошкодили майже половину енергетичної інфраструктури України, а зниження споживання є ключовим для її функціонування.

Зменшення електроспоживання гарантуватиме наявність світла в лікарнях, які рятують наших поранених солдатів. «Якщо споживати менше, то лікарні, де є поранені бійці, матимуть гарантоване електропостачання. Тому економія або виїзд – це допомога іншим людям», – зазначив він.

Оскільки температура в деяких частинах України вже опускається нижче нуля, є занепокоєння, що мільйони людей не матимуть світла й опалення протягом усієї зими.

До цього часу відключення світла зазвичай обмежувалися кількома годинами, але подальші російські атаки можуть призвести до більш тривалих знеструмлень. Крім того, ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.

«На жаль, у нас закінчилось обладнання і запчастини... Тому ми звертаємось до наших партнерів, представників влади, компаній і виробників з проханням допомогти нам із терміновим постачанням обладнання», – зазначив Тимченко.

Гендиректор ДТЕК уточнив, що російських військових консультують їхні енергетики, пояснюють, як завдати максимальних збитків енергосистемі України.

«Раніше вони були колегами, а зараз – вороги. Усе, що їм відомо, вони передають своїм військовим, навчають їх, ставлять дуже конкретні цілі. Вони знають великі ділянки нашої мережі й електростанції», – сказав він.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове вдалася до масованої ракетної атаки по всій території України. Загалом країна-агресор випустила по Україні понад 90 ракет, 73 з яких збили сили ППО. Водночас вибухи пролунали у центральній частині України, на Заході, Сході та у столиці.

Читайте також: Ракетний обстріл України: скільки Росії коштувала атака 15 листопада
Теги: криза електроенергія ДТЕК енергетика

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