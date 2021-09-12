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    У Києві автомобіль поліції втрапив у ДТП. Патрульних госпіталізували

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    Внаслідок ДТП правоохоронці були шпиталізовані - У Києві автомобіль поліції втрапив у ДТП. Патрульних госпіталізували
    Внаслідок ДТП правоохоронці були шпиталізовані
    Фото з відкритих джерел

    ДТП із патрульним авто спровокував нетверезий водій

    У Києві нетверезий водій спричинив ДТП зі службовим автомобілем патрульних. Рівень алкоголю у його крові перевищував дозволений у 13 разів, повідомляє Telegram-канал патрульної поліції Києва.

    Згідно з даними правоохоронців, ДТП сталася близько о четвертій ранку. Нетверезий водій автомобіля Audi здійснив наїзд на службовий транспорт.

    «Подія сталася близько 4-ї ранку на бульварі Лесі Українки. Патрульні зупинилися на світлофорі, очікували зелений сигнал, коли відчули потужний удар у задню частину службового Toyota. Інспекторів, які перебували в автомобілі, ушпиталили медики», – пише пресслужба.

    Зазначається, що рівень алкоголю у крові водія становив 2,67 проміле, що є у 13 разів більше за дозволений рівень.

    Раніше, до поліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що у місті Ірпені по вулиці Поповича сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілей.

    На місце події направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Бучанського районного управління поліції.

    Правоохоронці встановили, що автомобіль марки Skoda рухаючись у напрямку Ірпеня здійснив зіткнення з попутним авто Dacia. Надалі автомобіль Dacia вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з авто Opel, який пісця цього в‘їхав у паркан.

    Нагадаємо, у Київській області на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїля.

    Також у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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    У Києві автомобіль поліції втрапив у ДТП. Патрульних госпіталізували