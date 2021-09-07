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    Зухвала крадіжка: дорогий спорткар поцупили з-під носа горе-продавців (відео)

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    Chevrolet Corvette C8 викрали з автосалону - Зухвала крадіжка: дорогий спорткар поцупили з-під носа горе-продавців (відео)
    Chevrolet Corvette C8 викрали з автосалону
    Фото з відкритих джерел

    У США спортивний Chevrolet Corvette викрали з дилерського центру посеред білого дня

    У Facebook опублікували відеозапис зухвалого викрадення, яке сталося в одному з дилерських центрів Chevrolet в американському штаті Вірджинія. На кадрах, які зняв один зі співробітників автосалону, невідомий чоловік завів дорогий спорткар і спокійною виїхав з території виставкового залу.

    Однак далеко викрадач виїхати не зміг. Вже за кілька кварталів чоловіка затримала поліція.

    Інцидент стався під час презентації нового спорткара, який розташовувався в виставковому просторі дилерського центру. Незважаючи на те, що тест-драйв для Corvette C8 не був передбачений, в автомобілі знаходилися ключі. Цим і скористався зловмисник, який без будь-яких перешкод сів в припаркований спорткар, закрив двері, після чого запустив двигун і просто поїхав.

    Співробітники дилерського центру спробували зупинити викрадача. Не звертаючи на них увагу, чоловік проїхав кілька метрів по території автосалону, після чого різко зірвався з місця і виїхав на шосе.

    Працівники автосалону негайно повідомили про інцидент в поліцію.

    Chevrolet Corvette C8 представили в 2019 році. Модель обладнано 6,2-літровий двигуном, віддача якого становить 490 кінських сил. Мотор працює в парі восьмиступінчастим «роботом» з двома зчепленнями.

    До «сотні» спорткар здатний розганятися за 2,9 секунди, а його максимальна швидкість складає 312 кілометрів на годину.

    Мінімальна вартість купе в США становить $61 тисячу.

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    Теги: ДТП
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    Зухвала крадіжка: дорогий спорткар поцупили з-під носа горе-продавців (відео)