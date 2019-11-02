Ризик у розведенні сил на Донбасі є, але керівництво України намагається цей ризик мінімізувати, – Арахамія



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Голова фракції «Слуга народу», член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія

Із зовнішнім ворогом треба боротися колективно – Арахамія

У фракції «Слуга народу» вважають, що зустріч лідерів держав нормандського формату або покаже його спроможність для припинення війни на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України, або в разі його неспроможності стане підставою для зміни переговорної позиції України і формату переговорів.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу», член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів.

«Я підтримую позицію про те, що Україні потрібно поміняти переговорну позицію. Але для цього спочатку потрібно закінчити зі старим форматом. Нам потрібні союзники. Не можна просто сказати, що нічого не було, наші попередники – це попередники, а ми інші люди», – сказав Арахамія.

Він зазначив, що «із зовнішнім ворогом треба боротися колективно».

«Колектив весь говорить, що хлопці, у вас є документ на виконання, ви його виконаєте, а вони нехай не виконають, після цього ми маємо повне право переформатувати рівень дискусії», – зазначив депутат.

Арахамія погодився, що «подальший стратегічний план» України в цьому питанні є «недостатньо прозорим», і для цього була створена спеціальна комісія у Верховній Раді, «потрібно залучати експертів, дипломатів і працювати».

Глава фракції «Слуга народу» також зазначив, що є ризик у розведенні сил на Донбасі, але керівництво України намагається цей ризик мінімізувати.

«Ризик – 1 км відведення. Протягом 15 хвилин під’їжджає піхота, протягом 40 хвилин – важка техніка. Якщо нічого не робити, можна просто сісти і як попередня влада п’ять років розповідати, який Путін поганий, як нам треба зміцнювати армію, як давайте йтимемо разом у НАТО, куди нас ще ніхто не запросив, і давайте просто сидіти і чекати. Наші виборці хочуть бачити конкретні кроки до миру. Вийде чи ні, на жаль, не тільки від нас, українців, залежить, але будемо пробувати», – пояснив він.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у вівторок, 5 листопада, проведе виїзне засідання у Золотому Луганської області.