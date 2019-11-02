В Україні набув чинності антирейдерський закон



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Внесено зміни в низку законів, які давали правові підстави відчужувати чуже майно

Набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», спрямований на боротьбу з рейдерством.

Раніше він був опублікований в газеті «Голос України» і набув чинності через 10 днів із дня опублікування.

Законом усуваються основні юридичні прогалини, які створюють проблеми власникам нерухомості та бізнесу.

Основні положення нового закону передбачають:

припинення діяльності акредитованих суб'єктів;

введення обов'язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав;

впровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії і державної реєстрації прав;

підвищення відповідальності за порушення відповідних реєстраційних процедур.

Нагадаємо, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав антирейдерський закон, ухвалений Верховною Радою.

3 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про боротьбу з рейдерством.