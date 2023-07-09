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Дуду зустріли у Луцьку оплесками і вигуками «Дякуємо!»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дуду зустріли у Луцьку оплесками і вигуками «Дякуємо!»
Візит очільників двох країн до Луцька заздалегідь не анонсували
фото: Офіс президента

Люди зібралися на площі біля костелу святих Петра та Павла, щоб привітати та подякувати польському очільнику за допомогу Україні

Несподіваний візит президента Польщі Анджея Дуди до Луцька 9 липня, зокрема, до костелу святих Петра та Павла, викликав бурхливі емоції у містян. Про це повідомляє «Суспільне». Відео з місця події оприлюднено у місцевих каналах та Мережі.

Люди зібралися на площі біля костелу святих Петра та Павла, щоб привітати та подякувати польському очільнику за допомогу Україні.

«Дякую вам, Анджею!», – скандували жителі Луцька в очікуванні як самого Дуди, так і президента України Володимира Зеленського, який його супроводжував під час візиту, зокрема, святої меси у день вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та Волинської трагедії.

Учасники мітингу у Луцьку зауважили, що не могли не прийти у неділю до храму, щоб висловити своє захоплення та подяку президентові Польщі. Дуда неодноразово демонстрував свою відкритість українцям і готовність допомагати до настання перемоги, і так само поводяться прості поляки.

Додамо, що візит очільників двох країн до Луцька заздалегідь не анонсували.

У соборі, куди приїхали президенти відбулася свята меса. Митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, а також голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав також відвідали її.

Також Зеленський у Луцьку провів нараду щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.

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