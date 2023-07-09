Дуду зустріли у Луцьку оплесками і вигуками «Дякуємо!»

Візит очільників двох країн до Луцька заздалегідь не анонсували

Люди зібралися на площі біля костелу святих Петра та Павла, щоб привітати та подякувати польському очільнику за допомогу Україні

Несподіваний візит президента Польщі Анджея Дуди до Луцька 9 липня, зокрема, до костелу святих Петра та Павла, викликав бурхливі емоції у містян. Про це повідомляє «Суспільне». Відео з місця події оприлюднено у місцевих каналах та Мережі.

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Люди зібралися на площі біля костелу святих Петра та Павла, щоб привітати та подякувати польському очільнику за допомогу Україні.

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«Дякую вам, Анджею!», – скандували жителі Луцька в очікуванні як самого Дуди, так і президента України Володимира Зеленського, який його супроводжував під час візиту, зокрема, святої меси у день вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та Волинської трагедії.

Учасники мітингу у Луцьку зауважили, що не могли не прийти у неділю до храму, щоб висловити своє захоплення та подяку президентові Польщі. Дуда неодноразово демонстрував свою відкритість українцям і готовність допомагати до настання перемоги, і так само поводяться прості поляки.

Додамо, що візит очільників двох країн до Луцька заздалегідь не анонсували.

У соборі, куди приїхали президенти відбулася свята меса. Митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, а також голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав також відвідали її.

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Також Зеленський у Луцьку провів нараду щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.