«Треба пристрелити». Дуда порівняв РФ із диким звіром

Анджей Дуда наголосив, що Росія має бути витіснена з усіх окупованих українських земель

Якщо РФ зможе окупувати частину України, то невдовзі накинеться на решту держави

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв Росію із диким звіром, якого в разі, якщо він з’їсть людину, треба вистежити й застрелити. Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам.

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«Не можна дозволити Росії перемогти, бо вона продовжуватиме наступати. Це буде підтримкою її імперіалізму. Вона, наче дикий звір, який з'їсть людину. Якщо дикий звір пожирає людину, то зазвичай кажуть, що його треба просто вистежити і застрелити, бо він звик їсти людське м'ясо. Так само і з Росією», – сказав Дуда.

На думку президента Польщі, якщо РФ зможе окупувати частину України, то невдовзі накинеться на решту держави.

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«А потім накинеться на інші країни: на Польщу, на країни Балтії, на країни колишньої сфери впливів Радянського Союзу. Можливо Захід цього не розуміє, але ми це прекрасно знаємо», – додав він.

Дуда наголосив, що завершення війни має бути таким, щоб відновити верховенство міжнародного права. Для цього Росія має бути витіснена з усіх окупованих українських земель. А Україна – відновити повний контроль над своїми міжнародно визнаними територіями.

Раніше Дуда порівняв Путіна з Гітлером та розкритикував двох лідерів ЄС.