Ситуація на Волині: Зеленський провів координаційну нараду щодо безпеки в регіоні (відео)

Під час наради йшлося про криміногенну та оперативну обстановку у Волинській області

Учасники наради заслухали доповідь командувача ОУВ «Волинь» Володимира Миронюка

Під час робочої поїздки у Волинську область президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації у регіоні. Про це глава держави повідомив у Телеграм-каналі.

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«Луцьк, Замок Любарта, тривала координаційна нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Перше: кордон, ситуація у прикордонній Білорусі. Друге: посилення наших Сил оборони та безпеки й усієї північної ділянки кордону, в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада. Третє: стан укриттів. Четверте: бюджетне забезпечення. Пʼяте: робочі місця», – написав Зеленський.

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Як зазначає пресслужба Офісу президента, начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко поінформував про облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд, а також про соціально-економічну ситуацію в області.

Учасники наради заслухали доповідь командувача ОУВ «Волинь» Володимира Миронюка про обстановку в зоні оперативної відповідальності.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про заходи з посилення захисту українсько-білоруської ділянки державного кордону на території Волинської області.

Луцький міський голова Ігор Поліщук поінформував учасників наради про забезпечення життєдіяльності міста та про оборонні заходи в умовах воєнного стану.

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Крім того, було заслухано інформацію генерального директора ДП «Ліси України» Юрій Болоховця про результати діяльності підприємства за І півріччя 2023 року.

Також під час наради йшлося про криміногенну та оперативну обстановку у Волинській області.

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку.