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Зеленський та Дуда прибули на месу у Луцьку (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський та Дуда прибули на месу у Луцьку (фото)
Глави двох держав відвідали Кафедральний костел святих Петра й Павла
фото: Суспільне

Візит президентів до Луцьку заздалегідь не був анонсований

Сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку. Про це повідомляє «Суспільне».

Глави двох держав відвідали Кафедральний костел святих Петра й Павла.

Зазначимо, що візит президентів до Луцьку заздалегідь не анонсували.

При цьому вчора ввечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито через проведення заходів з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

Зеленський та Дуда прибули на месу у Луцьку (фото) фото 1

«Суспільне» повідомляє, що на месу прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, а також глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

Зеленський та Дуда прибули на месу у Луцьку (фото) фото 2

Нагадаємо, керівник Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що Волинська трагедія залишається чутливим моментом в українсько-польських відносинах. Попри те, що багато що змінилося у відносинах України і Польщі після початку повномасштабної війни, у польському політикумі є люди, як готові перетинати так звані «червоні лінії». 

Теги: Анджей Дуда Володимир Зеленський президент Епіфаній

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