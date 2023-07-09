Зеленський та Дуда прибули на месу у Луцьку (фото)

Візит президентів до Луцьку заздалегідь не був анонсований

Сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку. Про це повідомляє «Суспільне».

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Глави двох держав відвідали Кафедральний костел святих Петра й Павла.

Зазначимо, що візит президентів до Луцьку заздалегідь не анонсували.

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При цьому вчора ввечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито через проведення заходів з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

«Суспільне» повідомляє, що на месу прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, а також глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, керівник Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що Волинська трагедія залишається чутливим моментом в українсько-польських відносинах. Попри те, що багато що змінилося у відносинах України і Польщі після початку повномасштабної війни, у польському політикумі є люди, як готові перетинати так звані «червоні лінії».