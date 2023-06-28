До Києва приїхав президент Польщі Дуда

Планується, що Дуда проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським

Сторони обговорять питання підготовки до липневого саміту НАТО

Сьогодні, 28 червня, слідом за президентом Литви Гітанасом Науседою, до Києва також прибув його польський колега Анджей Дуда. Про це повідомляє пресслужба канцелярії президента Польщі.

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«Президент Анджей Дуда перебуває з візитом у Києві. Переговори з президентом України Володимиром Зеленським стосуються відзначення Дня Конституції України, а також консультацій щодо поточної ситуації на фронті, включаючи загрозу російської атаки на Запорізьку атомну електростанцію», – йдеться у повідомленні.

Prezydent @AndrzejDuda z wizytą Kijowie 🇺🇦. Rozmowy z Prezydentem @ZelenskyyUa są związane z uczczeniem ukraińskiego Dnia Konstytucji, a także konsultacjami dotyczącymi obecnej sytuacji na froncie, w tym groźby rosyjskiego zamachu na Zaporoską Elektrownię Atomową. Poruszony… pic.twitter.com/q6vyvVMVIu Будь ласка, читайте текст після реклами June 28, 2023

Зазначається, що сторони також порушать питання підготовки до липневого саміту НАТО.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 червня, до Києва з неоголошеним візитом прибув президент Литви Гітанас Науседа. Він зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда наказав привести армію в стан підвищеної бойової готовності через повстання Євгена Пригожина в РФ.