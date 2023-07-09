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Зеленський повідомив, про що домовився із Дудою у Луцьку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський повідомив, про що домовився із Дудою у Луцьку
Лідери двох країн перебувають у Луцьку з робочим візитом
Фото: Володимир Зеленський/Твіттер

Володимир Зеленський: «Домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України» 

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда під час заходів у Луцьку обговорили майбутній саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі. Про це глава держави повідомив у Twitter.

«На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі», - написав президент.

Президент зазначив, що лідери домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України.

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку. Глави двох держав відвідали Кафедральний костел святих Петра й Павла.

Зазначимо, що візит президентів до Луцьку заздалегідь не анонсували. При цьому вчора ввечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито через проведення заходів з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

Теги: саміт Анджей Дуда Володимир Зеленський президент

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