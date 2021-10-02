У Львові від ускладнень ковіду померла 28-річна вагітна

Померла жінка не була вакцинованою від коронавірусу

У Львівському обласному перинатальному центрі померла 28-річна вагітна через ускладнення від коронавірусу. Інформацію про смерть жінки підтвердила директорка перинатального центру Марія Малачинська виданню ZAXID.NET.

За інформацією телеканалу NTA, 28-річна жінка з Львівщини померла у п’ятницю, 1 жовтня. Вона хворіла на коронавірус і її 10 днів лікували у Центрі легеневого здоров’я. Напередодні пацієнтку перевели до перинатального центру, оскільки виникла необхідність обстеження стану плоду. Як розповіли у лікарні, вона перебувала у важкому стані. Окрім того, мала супутню патологію – надмірну вагу.

За словами Олександра Сімкіна, заступника директора з медичної частини Львівського перинатального центру, після діагностики порушення стану плоду не було виявлено. Через двосторонню важку «ковідну» пневмонію пацієнтці надавалася необхідна респіраторна підтримка та необхідна медикаментозна терапія.

Однак упродовж ночі стан вагітної жінки почав поступово погіршуватися. Дитина так і не народилася. Медики зафіксували внутрішньоутробну загибель плоду на 28 тижні вагітності. А через півгодини сталася зупинка серця і у жінки. Лікарі 45 хвилин намагалися реанімувати жінку. Однак марно.

До слова, вагітним жінкам і дітям від 12 років, які мають супутні захворюваннями, необхідно вакцинуватися від коронавірусу, про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» розповіла медичний експерт ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) Катерина Булавінова.

Як вона зауважила, в Україні зростає число вакцинованих, однак це відбувається дуже повільно.

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