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    У Харкові від Covid-19 померла молода породілля

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    На Харківщині це вже друга смерть серед породіль під час цієї хвилі захворюваності - У Харкові від Covid-19 померла молода породілля
    На Харківщині це вже друга смерть серед породіль під час цієї хвилі захворюваності
    Фото з відкритих джерел

    Породіллі було 27 років.

    У відділенні Харківської обласної клінічної лікарні від коронавірусу померла молода породілля, цю інформацію Укрінформу підтвердили в пресслужбі Харківської облдержадміністрації з посиланням на обласний департамент охорони здоров’я.

    Жінка померла вчора, 1 жовтня. Їй було 27 років.

    «На лікування поступила 18 вересня», – повідомили в пресслужбі Харківської ОДА.

    У департаменті також додали, що породіллі, зважаючи на її стан, зробили кесарів розтин – на 33 тижні вагітності.

    «Дитина недоношена, але жива, під наглядом медиків», – зазначили в ОДА.

    На Харківщині це вже друга смерть серед породіль під час цієї хвилі захворюваності. Про перший стало відомо 29 вересня. За словами лікарів, до медзакладу жінка потрапила вже зі 100-відсотковим ураженням легенів. За її життя боролися 3 тижні.

    Нагадаємо, у Львові вчора, 1 жовтня, від ускладнень коронавірусу померла 28-річна вагітна жінка. Вона хворіла на коронавірус і її 10 днів лікували у Центрі легеневого здоров’я.

    До слова, вагітним жінкам і дітям від 12 років, які мають супутні захворюваннями, необхідно вакцинуватися від коронавірусу, про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» розповіла медичний експерт ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) Катерина Булавінова.

    Як вона зауважила, в Україні зростає число вакцинованих, однак це відбувається дуже повільно.

    Нагадаємо, український імунолог Федір Лапій пояснив, кому треба третя доза, а кому не можна і першу.

    Теги: смерть жінка коронавірус
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    У Харкові від Covid-19 померла молода породілля