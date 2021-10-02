У Харкові від Covid-19 померла молода породілля

Жінка померла вчора, 1 жовтня. Їй було 27 років.

«На лікування поступила 18 вересня», – повідомили в пресслужбі Харківської ОДА.

У департаменті також додали, що породіллі, зважаючи на її стан, зробили кесарів розтин – на 33 тижні вагітності.

«Дитина недоношена, але жива, під наглядом медиків», – зазначили в ОДА.

На Харківщині це вже друга смерть серед породіль під час цієї хвилі захворюваності. Про перший стало відомо 29 вересня. За словами лікарів, до медзакладу жінка потрапила вже зі 100-відсотковим ураженням легенів. За її життя боролися 3 тижні.

Нагадаємо, у Львові вчора, 1 жовтня, від ускладнень коронавірусу померла 28-річна вагітна жінка. Вона хворіла на коронавірус і її 10 днів лікували у Центрі легеневого здоров’я.

До слова, вагітним жінкам і дітям від 12 років, які мають супутні захворюваннями, необхідно вакцинуватися від коронавірусу, про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» розповіла медичний експерт ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) Катерина Булавінова.

Як вона зауважила, в Україні зростає число вакцинованих, однак це відбувається дуже повільно.

Нагадаємо, український імунолог Федір Лапій пояснив, кому треба третя доза, а кому не можна і першу.