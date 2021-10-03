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    Росія оновила ковідний максимум: майже 900 смертей та максимальна кількість заражень

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    Росія щодня б'є рекорди по зараженнях та смертності від коронавірусу - Росія оновила ковідний максимум: майже 900 смертей та максимальна кількість заражень
    Росія щодня б'є рекорди по зараженнях та смертності від коронавірусу
    фото з відкритих джерел

    Кількість випадків коронавірусу в країні зростає щодня, попри вакцинацію власною вакциною

    Кількість смертей через коронавірус в Росії за добу зросла на 890 проти 886 днем раніше і це новий максимум з початку пандемії. Про це інформує УНН з посиланням на дані федерального оперативного штабу по боротьбі з інфекцією.

    Попередній максимум смертельних випадків був зафіксований 1 жовтня – 887 смертей. Всього через коронавірус померли 209 918 пацієнтів.

    Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросло за добу на 25 769 (проти вчорашніх 25 219 випадків) і це максимальний показник від 2-го січня.

    Зростання фіксують у більшості регіонів, найбільшу кількість нових заражень зареєстровано в Москві – 4 294 випадки, це максимум з 18 липня. У Санкт-Петербурзі – 2 463 та у Московській області посилання – 1 646 нових випадків – це максимум від 1 серпня.

    Найбільше померлих в Москві – 65 (вже тиждень в місті реєструють понад 60 смертей на добу), у Петербурзі – 59, в Свердловській області – 46.

    Всього у Росії за час пандемії зареєстровано понад 7 млн випадків коронавірусної інфекції.

    До слова, число загиблих від коронавірусу в світі, перевищило 5 млн осіб.

    Більш ніж половина всіх смертей у світі, зареєстрованих в середньому за останні сім днів, припадають на США, Росію, Бразилію, Мексику та Індію.

    1 жовтня США подолали планку в 700 тис. смертей – в абсолютних цифрах це найвищий показник у світі.

    Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що фармацевтична компанія MSD зі Сполучених Штатів провела успішні випробування таблеток від коронавірусу. Таблетки знижують ризик госпіталізації на 50%.

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    Теги: Росія здоров'я смерть вакцинація коронавірус
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    Росія оновила ковідний максимум: майже 900 смертей та максимальна кількість заражень