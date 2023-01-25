Двох британських волонтерів вбито на Донбасі

Чоловіки намагалися врятувати літню жінку, коли в їх автомобіль потрапив снаряд

Зниклі на початку січня в Донецькій області британські волонтери знайдені, вони були вбиті при спробі гуманітарної евакуації з Соледара. Про це йдеться в заяві сім'ї Крістофера Перрі, опублікованій Sky News.

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За їх словами, чоловік прибув в Україну в березні, «в найтемнішу годину початку російського вторгнення» і врятував понад 400 життів і безліч покинутих тварин.

«Ми ніколи не думали, що будемо прощатися з Крісом, коли у нього попереду було таке повне життя. Він був турботливим сином, чудовим братом, найкращим другом для багатьох і люблячим партнером. Він любив скелелазіння, їзду на велосипеді, біг і стрибки з парашутом і хотів подорожувати по світу», – повідомила його сім'я.

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Сім'я Ендрю Бегшо повідомила журналістам, що волонтери намагалися врятувати літню жінку з Соледара, коли в їх машину потрапив артилерійський снаряд.

«Ендрю було 47 років, він був неодружений. У нього був брат, дві сестри та сім племінників та племінниць. Він був науковим дослідником у галузі генетики, але з квітня минулого року працював волонтером в Україні. Ми хочемо, щоб його смерть не була марною. Ми серед багатьох батьків, які сумують за смертю своїх синів і дочок. Ми закликаємо цивілізовані країни світу зупинити цю аморальну війну і допомогти українцям позбавити свою батьківщину від агресора», – йдеться в їх заяві.

Раніше в середу, 11 січня, було оприлюднено повідомлення російської групи найманців у Telegram про те, що на тілі чоловіка знайшли документи, що належать обом британцям. Хто саме знайдений мертвим і за яких обставин – не уточнюється. Також було опубліковано фото їхніх документів.

Раніше повідомлялося, що поблизу Соледара (Донецька область) зникли двоє британських волонтерів. Вони відправились у місто ще 6 січня. Зв’язок з Ендрю Бегшо та Крістофером Перрі втратився, тому поліція здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих.