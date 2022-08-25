Російський десантник: Ми просто руйнуємо міста і насправді нікого не звільняємо

«Я бачу, що відбувається з моєю країною і я нажаханий»

Виправдання вторгнення в Україну, яким прикривається Кремль, «є брехнею». Про це CNN заявив російський десантник, який раніше вже засудив публічно війну в Україні.

Два тижні тому 33-річний Павло Філатьєв виступив проти війни у 141-сторінковій заяві, опублікованій на його сторінці у соцмережі «ВКонтакте» (Філатьєв написав автобіографічну повість ZOV про свою участь у війні в Україні, – «Главком»), після чого втік з Росії. Філатьєв – перший російський військовий, який публічно розкритикував вторгнення в Україну та покинув Росію.

Тепер він розповідає CNN, що його співвітчизники втомлені, голодні та розчаровані і що військові дії Кремля «руйнують мирні життя».

Філатьєв служив у російському 56-му десантно-штурмовому полку Фото: CNN

Павло Філатьєв – народився у Волгограді. У 2010-х роках служив у Чечні, потім звільнився. Оскільки стабільну роботу знайти не зміг, мусив повернутися до армії у серпні минулого року. У війні в Україні брав участь від самого початку ­– у боях у складі 56-го десантно-штурмового полку. Його підрозділ штурмував Херсон, Філатьєв отримав травми та був відправлений додому на лікування. На фронт, попри вимоги військового начальства, не повернувся. Ім'я Філатьєва стало відомо в РФ на початку серпня, коли у російських пабліках почали поширюватися уривки з його повісті ZOV. У ній Філатьєв різко критикував армійське командування, називав вторгнення в Україну безглуздим і злочинним, писав про мародерство та нестачу знеболювальних у польових шпиталях, а також злочини російських військових у Бучі. Він також торкнувся питання вербовки добровольців і засуджених в РФ і загалом особливостей мобілізації в країні. До слова, він називає війну війною, а не «спецоперацією». Філатьєв також вважає, що не росіяни не повинні вибачатися перед українцями: «Вибачатися можна, коли людина іншій на ногу наступила. На даний момент сказати «вибач» – це неадекватно. «Звичайні російські солдати ­– вони теж розуміють, що немає за ними правди. Тобто нас обдурили, нас наї**ли», – пише він.

«Ми розуміли, що нас втягнули у серйозний конфлікт, під час якого ми просто руйнуємо міста і насправді нікого не звільняємо», – сказав Філатьєв. CNN не розголошує місце проведення інтерв'ю з міркувань безпеки співрозмовника. «Багато хто зрозумів, що ми не бачимо причини, яку нам намагається пояснити наша влада. Що це все брехня. Ми просто руйнуємо мирні життя. Цей факт надзвичайно впливає на наш моральний стан. Це відчуття, що ми нічого доброго не робимо», – робить висновок колишній окупант.

Філатьєв сказав CNN, що у його рідній країні поширені корупція та репресії. За його словами, його підрозділ, який базувався у Криму та був направлений в Україну, і який увійшов до Херсонщини на початку війни, був погано оснащений. За словами Філатьєва, солдати та їхні командири не знали, що на них чекає в Україні. Він додав, що вони розчарувалися в аргументах свого уряду щодо вторгнення після того, як увірвались до Херсона і зіткнулися з опором місцевих жителів: ніхто з них не хотів «звільнення».

«Шкода, що журналістів не пускають до нас на передову, бо тоді вся країна могла би помилуватися своїми десантниками: брудними, худими та озлобленими, а також впертими українцями, які не хочуть бути денацифікованими», – іронізує Філатьєв.

Філатьєв боїться, що Росія помститься йому за публічну позицію Фото: CNN

Десантник служив у 56-му російському десантно-штурмовому полку, брав участь у атаках на Миколаїв. Через поранення його евакуювали з передової. Каже, що російській армії не вистачало основного обладнання, а також дронів та інших типів безпілотних літальних апаратів.

Філатьєв зазначив, що російські командири намагалися мотивувати десантників грошима, обіцяючи $69 на день, але у підсумку солдати отримали лише половину обіцяного.

«Нашим казармам близько 100 років і вони не вміщають всіх наших військовослужбовців. Усе озброєння – часів Афганістану», – сказав він.

«Через кілька днів після того, як ми оточили Херсон, у багатьох з нас не було ні їжі, ні води, ні спальних мішків. Вночі було дуже холодно, ми не могли спати, знаходили сміття якесь, ганчірки, щоби загорнутися і зігрітися», – згадує він.

Окупація Херсона була першим значним військовим успіхом Росії. Зараз Україна бореться за повернення міста, бойові дії дедалі більше зміщуються на південь країни. Філатьєв каже, що йому важко зрозуміти мотивацію російського президента Володимира Путіна, який розпочав вторгнення в Україну майже шість місяців тому і бачив, що його війська втягнуті у важкий, дуже витратний конфлікт.

«Тепер, коли я вийшов звідти і без зброї, я вважаю, що це найгірше, найдурніше, що міг зробити наш уряд. Я не знаю, куди нас веде уряд. Який наступний крок? Ядерна війна? – питає він. – Я бачу, що відбувається з моєю країною і я нажаханий. Усе зруйновано, зіпсовано. Єдині закони, які добре працюють – це репресивні», – каже колишній десантник.

Філатьєв втік з Росії після кількох перших інтерв'ю ЗМІ. Він припустив, що Кремль може помститися за його публічну позицію.

«Мене або посадять, або просто змусять замовкнути. Таких випадків було багато», – каже він.

Метью Ченс, Роб Пічета та Катаріна Кребс, CNN