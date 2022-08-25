Що буде з війною в наступні пів року: п’ять сценаріїв The Guardian

На думку ЗМІ, існує п'ять можливих шляхів розвитку протистояння

Журналіст видання The Guardian Ден Саббаг назвав п'ять можливих сценаріїв розвитку конфлікту в Україні протягом найближчих шести місяців.

Війна, ймовірно, триватиме принаймні рік, але фактично зайшла в глухий кут, і її інтенсивність зменшується. Ні Україна, ні Росія не готові припинити війну, незважаючи на втрати, яких вони зазнали.

Другий сценарій припускає, що в Україні немає засобів ефективної контратаки, тоді як партизанські рейди допоможуть прискорити крах Росії.

У третьому сценарії показано, що Росія буде зосереджена на утриманні своїх здобутків та анексії території України.

«Можливо, Кремль не досяг того, на що сподівався на початку війни, але зараз Росія утримує значні частини української території на сході та півдні та активно говорить про проведення референдумів про анексію. Оскільки прохолодна погода швидко наближається, вона, ймовірно, зосередиться на консолідації того, що має», – йдеться в статті.

Четвертий варіант розвитку подій – зима спровокує нову хвилю біженців. Україну вже хвилюють гуманітарні питання, оскільки в Донецькій області та інших прифронтових районах немає газового опалення. Це може викликати нову хвилю міграції.

Росіяни ж сприймають зиму як можливість продовжити страждання Заходу через витрати на енергоносії та має всі стимули для посилення тиску.

Весна, однак, може стати часом для відновлення атаки – кожна сторона захоче поповнити запаси та підготуватися до того, що, ймовірно, буде ще одним сезоном боїв.

У п'ятому сценарії журналіст зазначив, що Захід повинен визначитися: Україна повинна перемогти або просто триматися на плаву, оскільки західні країни не покривають потреби Києва.

«Україна зазнала б поразки без західної військової допомоги. Але наразі Захід не надав достатньо артилерії чи іншої зброї, як-от винищувачів, яка б дозволила Києву відкинути загарбників. Політики говорять про необхідність примусити Росію повернутися до довоєнних кордонів, але не дають для цього достатньо матеріальних засобів», – пише The Guardian.

Водночас гуманітарні потреби України зростають. Наприклад, немає достатньо грошей на реконструкцію.

Україна має дефіцит бюджету в розмірі $5 млрд на місяць через війну; допомога та реконструкція коштуватимуть у багато разів більше.

Це найбільша війна в Європі з 1945 року, наголошує журналіст.

Нагадаємо, міністр оборони України вважає, що Україна може повернутися до кордонів, які існували до початку повномасштабного вторгнення Росії, вже цього року. Такий прогноз щодо строків закінчення війни є цілком реалістичною за збереження підтримки західних партнерів.