Путін особисто керує угрупованнями військ в Україні – ISW

Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну

Командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи міністерство оборони Росії та начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова в системі командування. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

Так, незалежні російське видання цитують неназвані джерела в російському генштабі, які заявили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, яка провалилася, незважаючи на запевнення Шойгу про швидку перемогу.

Джерела стверджували, що тепер Путін обходить Шойгу і взаємодіє безпосередньо з командувачем ЦВО Олександром Лапіним, який курує центральне угруповання військ в Україні, і командувачем Повітряно-космічних сил Росії Сергієм Суровікіним, який командує південним угрупованням військ. .

«ISW не може незалежно перевірити достовірність цього звіту, але якщо звіт правдивий, це свідчить про те, що Путін також обходить Герасимова», - йдеться у звіті аналітиків.

Ключові висновки ISW за 23 серпня:

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