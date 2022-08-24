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Путін особисто керує угрупованнями військ в Україні – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін особисто керує угрупованнями військ в Україні – ISW
Шойгу запевняв Путіна у швидкій перемозі в Україні
фото з відкритих джерел

Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну

Командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи міністерство оборони Росії та начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова в системі командування. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

Так, незалежні російське видання цитують неназвані джерела в російському генштабі, які заявили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, яка провалилася, незважаючи на запевнення Шойгу про швидку перемогу.

Джерела стверджували, що тепер Путін обходить Шойгу і взаємодіє безпосередньо з командувачем ЦВО Олександром Лапіним, який курує центральне угруповання військ в Україні, і командувачем Повітряно-космічних сил Росії Сергієм Суровікіним, який командує південним угрупованням військ. .

«ISW не може незалежно перевірити достовірність цього звіту, але якщо звіт правдивий, це свідчить про те, що Путін також обходить Герасимова», - йдеться у звіті аналітиків.

Ключові висновки ISW за 23 серпня:

  • Джерела в російському уряді підтвердили, що російська влада привозить українських дітей до Росії та їх усиновлюють російські родини. Примусове переміщення дітей з однієї групи в іншу «з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу» є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
  • Російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан. Таке розгортання відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.
  • Російські офіційні особи, можливо, провели фальшивий захід у Донецьку, щоб виправдати напади на українські урядові будівлі в День Незалежності України.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, на північно-західній околиці міста Донецьк і на південний захід від Донецька.
  • Російські війська досягли обмежених успіхів на схід від Миколаєва та на північному заході Херсонської області.
  • У Херсонській області українські війська продовжували завдавати ударів по російських військових засобах та наземних шляхах зв’язку.
  • Суб'єкти федерації (регіони) Російської Федерації продовжують підвищувати одноразові грошові надбавки призовникам і, ймовірно, залучають на посади спеціалістів кадри без військового досвіду.
  • Українська партизанська діяльність продовжує гальмувати російську окупаційну діяльність.
Путін особисто керує угрупованнями військ в Україні – ISW фото 1

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Путін планує напад на нові території України. Він хоче захопити всю країну, як це зробив із Кримом.

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Теги: окупанти путін Україна росія війна

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