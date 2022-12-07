Ексдепутата Андрія Деркача суд США звинуватив у відмиванні грошей

У разі визнання провини ексдепутату загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 30 років

Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні оприлюднив обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у низці фінансових злочинів. Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

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У повідомленні Мін'юсту зазначається, що 7 грудня у федеральному суді Брукліна оприлюднили обвинувальний висновок, в якому йдеться, що з 2013 року Деркач використав зарубіжні рахунки в Латвії та Швейцарії, що належать компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах, для купівлі та обслуговування двох кондомініумів у Беверлі-Хіллз. Через ці рахунки він переказав номінальному власнику кондомініумів приблизно $3,92 млн.

Потім гроші були використані для виплати $3,2 млн готівкою від імені юридичної особи, створеної номінальним власником, при цьому Деркач не мав видимого зв'язку з покупкою. Інші $800 000 були вкладені на брокерський рахунок, відкритий номінальним власником на користь нардепа-втікача.

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Також за інформацією прокурора, Деркач нібито придбав нерухомість в обхід санкцій, введених проти нього Мінфіном США за спроби вплинути на президентські вибори у Штатах у 2020 році на користь російських спецслужб.

У разі визнання провини ексдепутату загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 30 років.

Разом з тим у США був ініційований паралельний цивільно-правовий позов про конфіскацію кондомініумів та коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які контролює Деркач.

Нагадаємо, наприкінці липня правоохоронці затримали керівника охорони нардепа Деркача. За даними СБУ, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

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У вересні Національне антикорупційне бюро оголосило у розшуку екс-нардепа Андрія Деркача, якого вважають завербованим російською розвідкою.

27 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для народного депутата III—IX скликань Андрія Деркача, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні. Суд вирішив його арештувати.