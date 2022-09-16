НАБУ оголосило у розшук екснардепа Деркача

НАБУ і САП повідомили, що викрили колишнього нардепа на держзраді та незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро розшукує екс-нардепа Андрія Деркача, якого вважають завербованим російською розвідкою. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

НАБУ і САП повідомили, що викрили колишнього нардепа на держзраді та незаконному збагаченні.

«У 2019 році інформпростір заполонили «сенсаційні» повідомлення про нібито «тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні» та «корупцію у корпорації «Бурісма». Озвучував їх український нардеп, але поцілити вони мали в тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена. За три роки потому НАБУ та САП встановлять російський слід у тій брудній кампанії. А ще, що нардеп «підзаробив» на цьому 567 тис. дол. США. Відтепер цей нардеп підозрюваний. Проте, переховується від слідства, тож просимо всіх небайдужих громадян допомогти з його розшуком», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці липня правоохоронці затримали керівника охорони нардепа Деркача. За даними СБУ, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Нагадаємо, СБУ пояснила, чому так довго викривала нардепа Деркача.