Головна Країна Політика
search button user button menu button

НАБУ оголосило у розшук екснардепа Деркача

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАБУ оголосило у розшук екснардепа Деркача
фото: informator.ua

НАБУ і САП повідомили, що викрили колишнього нардепа на держзраді та незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро розшукує екс-нардепа Андрія Деркача, якого вважають завербованим російською розвідкою. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

НАБУ і САП повідомили, що викрили колишнього нардепа на держзраді та незаконному збагаченні.

«У 2019 році інформпростір заполонили «сенсаційні» повідомлення про нібито «тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні» та «корупцію у корпорації «Бурісма». Озвучував їх український нардеп, але поцілити вони мали в тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена. За три роки потому НАБУ та САП встановлять російський слід у тій брудній кампанії. А ще, що нардеп «підзаробив» на цьому 567 тис. дол. США. Відтепер цей нардеп підозрюваний. Проте, переховується від слідства, тож просимо всіх небайдужих громадян допомогти з його розшуком», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці липня правоохоронці затримали керівника охорони нардепа Деркача. За даними СБУ, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Нагадаємо, СБУ пояснила, чому так довго викривала нардепа Деркача.

Читайте також: Агент Кремля та російської церкви. Що відомо про Андрія Деркача
Теги: депутат війна Андрій Деркач державна зрада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Помер ексголова СБУ часів Кучми Леонід Деркач
Помер ексголова СБУ Деркач: батько скандального нардепа
14 сiчня, 23:19
Контррозвідка затримала помічника «агента Кремля» Деркача
Контррозвідка затримала помічника «агента Кремля» Деркача
23 березня, 15:59
СБУ викрила агентурну мережу розвідки РФ, до якої входив нардеп Деркач
СБУ викрила агентурну мережу розвідки РФ, до якої входив нардеп Деркач
24 червня, 14:09

Політика

Журналіст Бутусов знову «наїхав» на президента Зеленського
Журналіст Бутусов знову «наїхав» на президента Зеленського
НАБУ оголосило у розшук екснардепа Деркача
НАБУ оголосило у розшук екснардепа Деркача
Банкова обіцяє звільнити південь України «методом Лукашенка» 
Банкова обіцяє звільнити південь України «методом Лукашенка» 
Нова атака на мера Чернігова: ДБР заявило про корупцію, Атрошенко відреагував 
Нова атака на мера Чернігова: ДБР заявило про корупцію, Атрошенко відреагував 
Новий пакет військової допомоги США: яку зброю отримають ЗСУ
Новий пакет військової допомоги США: яку зброю отримають ЗСУ
Зеленський розповів про важливу резолюцію МАГАТЕ
Зеленський розповів про важливу резолюцію МАГАТЕ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Путін на зустрічі з президентом Туркменістану робив дивні рухи (відео) 
98K
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото)
97K
Жителі Вінниччини та Черкащини чули вибухи. Місцева влада прокоментувала ситуацію
56K
В Україні – повітряна тривога
38K
ЗСУ попереджають: окупанти готують провокації під чужим прапором
34K
Драма Куп’янська. Половина міста досі під росіянами, ключові керівники – зрадники

Новини

Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Сьогодні, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Вчора, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Вчора, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
14 вересня, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
14 вересня, 07:19

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту