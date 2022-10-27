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Нардепа Деркача заочно заарештували. Він перебуває у міжнародному розшуку

Юрій Лящук
glavcom.ua
Нардепа Деркача заочно заарештували. Він перебуває у міжнародному розшуку
Деркача підозрюють у державній зраді
фото з відкритих джерел

Андрія Деркача підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для народного депутата III—IX скликань Андрія Деркача, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні. Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила увечері 27 жовтня.

Суд вирішив його арештувати, однак наразі Андрій Деркач перебуває у державному та міжнародному розшуку. Після того як його затримають, суддя вирішить, застосувати щодо нього цей запобіжний захід або замінити на більш мʼякий.

За даними слідства, народний депутат Андрій Деркач за період 2019–2022 років одержав щонайменше $567 тис. від російських правоохоронних та розвідувальних органів за підривну діяльність проти України – йдеться про дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО. У розшук його оголосили 16 вересня 2022 року.

У травні–липні 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на пʼятого президента Петра Порошенка під час його перебування на посаді президента.

За словами Деркача, ідеться про дві частини записів. Перша стосується виділення Штатами мільярда доларів в обмін на звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна, при якому ГПУ розслідувала справу Burisma – компанії, де працював син Байдена.

Друга частина записів нібито стосується того, що Порошенко, попри відсутність коаліції в парламенті, блокував звільнення Кабінету міністрів і призначення дострокових виборів до Верховної Ради. Також, за словами Деркача, в аудіозаписах ідеться про вплив Байдена на наглядові ради великих держпідприємств.

Нагадаємо, наприкінці липня правоохоронці затримали керівника охорони нардепа Деркача. За даними СБУ, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Нагадаємо, СБУ пояснила, чому так довго викривала нардепа Деркача.

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Теги: Андрій Деркач

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